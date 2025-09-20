Haber Tarihi: 20 Eylül 2025 17:24 - Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 17:24

S Sport Plus Canlı İzle: Real Madrid Espanyol Maçı İzle

Real Madrid - Espanyol maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

S Sport Plus Canlı İzle: Real Madrid Espanyol Maçı İzle
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid ile Espanyol Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

La Liga'da geride kalan 4 maçta ilk 11'de başlayan ve 2 gol – 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso'nun Espanyol karşısında da ilk 11'de sahaya sürmesi beklenen isimler arasında. Genç yıldızın yükselen grafiği taraftarı heyecanlandırıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Militao, Alaba, Carvajal, Fernandez, Ceballos, Tchouameni, Vinicius, Arda, Diaz, Mbappe

Espanyol: Dmitrovic, Calero, Cabrera, Romero Serrano, El Hilali, Dolan, Gonzalez, Lozano, Puado Diaz, Milla, Fernandez

La Liga'da 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Liderlik mücadelesini sürdüren Real Madrid, sahasında Espanyol'u ağırlayacak. Xabi Alonso yönetiminde sezona iyi başlayan Eflatun Beyazlılar, Santiago Bernabeu'da taraftarı önünde 3 puan arayacak. Milli futbolcumuz Arda Güler ise son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Peki, Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

REAL MADRİD-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Tarih: 20 Eylül Cumartesi
Saat: 17.15 (TSİ)
Stad: Santiago Bernabeu
Yayın: S Sport, S Sport Plus

 

 

