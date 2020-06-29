River Plate, Beşiktaş'ın gözdesini bırakmıyor

Jorge Carrascal'ın transferi konusunda River Plate CEO'su Enzo Francescoli konuştu

River Plate, Beşiktaş'ın gözdesini bırakmıyor
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29 Haziran 2020 12:33
Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Jorge Carrascal'ın transferi konusunda River Plate CEO'su Enzo Francescoli açıklamalarda bulundu.

Francescoli, ''Jorge bizden çok memnun. Biz de ondan çok memnunuz. Hala çok genç. Gitmesi gereken uzun bir yolu var. Şimdilik bizimle burada kalmalı" dedi.

60 MAÇTA 9 GOL, ASİST

Karıyeri boyunca 60 resmi müsabakada forma giyen Jorge Carrascal 9 gol atıp, 6'da asist yaparak toplamda 15 gole direkt etki etmeyi başardı.



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