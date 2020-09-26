Rio Ave maçı sonrası Beşiktaş taraftarından isyan!

Süper Lig'de geçen sezonu lider Başakşehir ve ikinci Trabzonspor'un ardından üçüncü konumda tamamlayan Beşiktaş, Bordo-Mavililer'in Avrupa Kupaları'ndan men cezası alması sebebiyle Devler Ligi'ne eleme aşamasından katılan takım olmuştu.



Kupa 1 yolunda 2. ön eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar, rakibine 3-1 yenilmesinin ardından Avrupa Ligi elemelerine geçiş yapmıştı.



3. ön eleme turunda önceki akşam Vodafone Park'ta ağırladığı Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılarla 4-2 kaybeden Kartal, Kupa 2'ye de havlu attı.



Yeni sezon öncesinde birçok bölgesinde kayıp yaşamasına rağmen özellikle Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz gibi oyuncuların yerini dolduramayan Siyah-Beyazlılar, yeni sağ bek ve forvetin yetişmemesi sebebiyle Avrupa dışı kaldı.



Rotasyon kararı eleştirildi



Kara Kartal'ın karşısında baskın bir futbol oynamamasına rağmen Rio Ave'nin İstanbul'dan turla ayrılması sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar çılgına döndü. Kulübün bağış kampanyalarını destekleyen, ekonomik olarak sıkıntılı bir tabloyu devralan yönetimin arkasında duran Siyah-Beyazlılar, bu kez eleştiri oklarını Başkan Ahmet Nur Çebi'ye çevirdi. Güçlü bir kadro kurulmaması sebebiyle Rio Ave mücadelesi sonrasında sosyal medya üzerinden yönetimi eleştiren futbolseverler, düşüşün faturasını Çebi'nin ekibine kesti. Öte yandan rotasyonlu bir kadro tercih edilmesi sebebiyle teknik ekip de eleştirilerden nasibini aldı!



Büyük gelir buhar oldu!



Siyah-Beyazlılar, Avrupa Ligi'nde Rio Ave'yi yenseydi Play-Off turunda İtalya Serie A ekibi Milan'la eşleşecekti. Bu turu da geçmesi halinde Avrupa Ligi gruplarında yer alması sebebiyle yaklaşık 6 milyon Euro'luk bir gelir elde etme şansı yakalayacaktı. Ancak olmadı... Kara Kartal, Rio Ave mağlubiyetiyle hem Avrupa biletini yaktı hem de kasasına koyacağı önemli miktardaki bir gelirden de oldu.



