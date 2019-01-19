Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe tahmini

Spor yazarı ve yorumcusu, NTV Spor'daki %100 Futbol programında Fenerbahçe ile ilgili ilginç bir tahminde bulundu.Rıdvan Dilmen Süper Lig'in ilk 17 haftasında 16 puan toplayarak 17. sırada yer alan Fenerbahçe'nin ligi ilk 7 içinde bitireceğini söyledi.Rıdvan Dilmen yaptığı kısa değerlendirmedeifadelerini kullandı.Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.