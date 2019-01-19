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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe tahmini

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin sezon sonu sıralamasıyla ilgili bir tahminde bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe tahmini
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19 Ocak 2019 22:43
Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'daki %100 Futbol programında Fenerbahçe ile ilgili ilginç bir tahminde bulundu.

Rıdvan Dilmen Süper Lig'in ilk 17 haftasında 16 puan toplayarak 17. sırada yer alan Fenerbahçe'nin ligi ilk 7 içinde bitireceğini söyledi.

Rıdvan Dilmen yaptığı kısa değerlendirmede ''Konyaspor'un ilk 5'te bitirebileceğini, Fenerbahçe'nin 5-7 arası bitireceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çıkışa geçeceğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

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