Rıdvan Beşiktaş'a dönebilir!

Taylan bulut transferi ile sağ bek rotasyonunu geliştiren Beşiktaş, bir bek transferini daha tamamlamak istiyor.
Bu kapsamda siyah-beyazlılarda liste başı isimlerden birisi Rıdvan Yılmaz.
JURASEK BEĞENİLMEDİ
Sezon başında takıma katılan David Jurasek'in performansı beğenilmediği için Serdal Adalı yönetimi, bir sol bek transferini daha tamamlamak istiyor.
Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, bu kapsamda Rıdvan'ın transferi için hafta içerisinde Rangers ile görüşmelere başlamak istiyor.
Milli oyuncunun Rangers ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
24 yaşındaki Rıdvan, geçtiğimiz sezonda 29 maça çıktı ve 2 asist katkısında bulundu.
