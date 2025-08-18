18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Rıdvan Beşiktaş'a dönebilir!

Beşiktaş'a yeni katılan David Jurasek'in performansının beğenilmemesi nedeniyle Rıdvan Yılmaz'ın transferi değerlendiriliyor.

calendar 18 Ağustos 2025 10:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rıdvan Beşiktaş'a dönebilir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Taylan bulut transferi ile sağ bek rotasyonunu geliştiren Beşiktaş, bir bek transferini daha tamamlamak istiyor.

Bu kapsamda siyah-beyazlılarda liste başı isimlerden birisi Rıdvan Yılmaz.

JURASEK BEĞENİLMEDİ

Sezon başında takıma katılan David Jurasek'in performansı beğenilmediği için Serdal Adalı yönetimi, bir sol bek transferini daha tamamlamak istiyor.

Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, bu kapsamda Rıdvan'ın transferi için hafta içerisinde Rangers ile görüşmelere başlamak istiyor.

Milli oyuncunun Rangers ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

24 yaşındaki Rıdvan, geçtiğimiz sezonda 29 maça çıktı ve 2 asist katkısında bulundu.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.