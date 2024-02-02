Ramazan Hoca Neden Öldü, Öldürüldü mü? Ramazan Hocayı Kim, Neden Öldürdü?



Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin, 31 Ocak 2024 tarihinde Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Erkan B. isimli şüpheli yakalandı.



Ramazan Pişkin kimdir?



Ramazan Pişkin, Diyarbakırlı bir ilahiyatçı ve sohbet programcısıydı. Youtube ve Facebook üzerinden yaptığı sohbet programlarıyla tanınan Pişkin, "Filozof Ramazan" lakabıyla da biliniyordu.



Ramazan Pişkin nasıl öldü?



31 Ocak 2024 tarihinde Fatih'te bulunan çay ocağında Erkan B. tarafından bıçaklanan Ramazan Pişkin, olay yerinde hayatını kaybetti.



Ramazan Pişkin'i kim öldürdü?



Ramazan Pişkin'i Erkan B. isimli şüpheli öldürdü. Şüpheli, olaydan sonra polis tarafından yakalandı.



Ramazan Pişkin neden öldürüldü?



Ramazan Pişkin'in öldürülme nedeni tam olarak bilinmiyor. Şüphelinin ilk ifadesinde, Pişkin ile aralarında daha önce husumet olduğunu ve bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.



Ramazan Pişkin'in ölümüyle ilgili soruşturma



Ramazan Pişkin'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili kamera kayıtları ve tanık ifadeleri inceleniyor.



Video:







Bu videoda, Ramazan Pişkin'in ölümüyle ilgili bilgiler yer almaktadır.



Sonuç:



Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin, 31 Ocak 2024 tarihinde Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Erkan B. isimli şüpheli yakalandı. Ramazan Pişkin'in öldürülme nedeni tam olarak bilinmiyor. Soruşturma devam ediyor.



Soruşturma devam ettikçe ve yeni bilgiler ortaya çıktıkça haber güncellenecektir.

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