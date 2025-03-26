Haber Tarihi: 26 Mart 2025 20:44 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 20:44

Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Mü Oldu? - 2025

Ramazan Bayramı tatili 2025'te 9 gün mü oldu? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? İşte 9 günlük tatil ihtimali ve resmi açıklamalar...

Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Mü Oldu? - 2025
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Ramazan bayram tatili 9 gün olacak mı? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bu soru, özellikle tatil planları yapanlar için büyük önem taşıyor. Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceği, okulların ve kamu kurumlarının çalışma düzeni gibi pek çok konuyu etkiliyor. Peki, 2025 yılında Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte detaylı bilgiler...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusuna cevap vermeden önce, Ramazan Bayramının 2025 yılında hangi tarihlere denk geldiğine bir göz atalım. 2025 yılı dini takvimine göre, Ramazan Bayramının birinci günü 31 Mart 2025 Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın ikinci günü 1 Nisan 2025 Salı ve üçüncü günü ise 2 Nisan 2025 Çarşamba olarak idrak edilecek. Bu durumda, bayramın kendisi 3 gün sürecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan bayram tatili 9 gün olacak mı sorusunun gündeme gelmesinin temel nedeni, önceki yıllarda dini bayram tatillerinin hafta sonları ve aradaki boş günlerle birleştirilerek 9 güne çıkarılması uygulamasıdır. 2025 yılında Ramazan Bayramının başlangıcı Pazartesi gününe denk geliyor.

Sonuç olarak, devlet kurumları ve özel sektör için bayram tatili 9 gün olacak.

GEÇMİŞ YILLARDA BAYRAM TATİLLERİ NASIL UZATILDI?

Geçmiş yıllarda Ramazan Bayramı tatili ve Kurban Bayramı tatilleri, genellikle hafta sonları ve aradaki boş günler idari izinler ilan edilerek 9 güne kadar uzatılmıştır.

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