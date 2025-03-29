RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ 2025 | Bayram namazı kaçta 2025, ne zaman kılınacak? Diyanet il il 30 Mart bayram namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa

Ankara, İzmir İstanbul bayram namazı 2025 ve tüm iller Diyanet bayram namazı saatleri ile belli oldu. Bayram namazı kaçta sorusu sabahın ilk ışıklarıyla bayram namazı için camilere akın edecek Müslüman alemi tarafından merak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ardından Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. 2 rekat olarak kılınan bayram namazı güneş doğduktan sonra kılınacak. Peki, Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı kaçta 2025, ne zaman kılınacak? Diyanet iş il 30 Mart bayram namazı 2025 saatleri



İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2025?



30 Mart bayram sabahı Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 07:22'de kılınacak.



ANKARA BAYRAM NAMAZI KAÇTA 2025?



30 Mart Ramazan Bayramı 2025 sabahı bayram namazı Ankara'da 07:07'de kılınacak.



İZMİR BAYRAM NAMAZI KAÇTA 2025?



30 Mart bayram sabahı Ramazan Bayramı bayram namazı 2025 İzmir'de 07:30'da kılınacak.



BURSA BAYRAM NAMAZI KAÇTA 2025?



30 Mart bayram namazı 2025 Ramazan Bayramı sabahı Bursa'da 07:22'de kılınacak.



BAYRAM NAMAZI 2025 SAATLERİ



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan Bayram Namazı 2025 saatleri şu şekilde:



"Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."



BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?



Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekattır. Vakit namazlarına göre bayram namazı kılınışı farklıdır.



Bayram namazları tek başına veya evlerde değil, camide cemaat ile kılınması uygundur. Namaz vakti geldiğinde ezan ve kamet getirilmeden imam bayram namazı için niyet eder ve cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imama uyar.



Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örneğin bu bayram Kurban Bayramı olduğundan " "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" denilir.



BAYRAM NAMAZI KILINIŞI



İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.



Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir.



Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.



BAYRAM NAMAZI İKİNCİ REKAT KILINIŞI



İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.



Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır.



Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena'ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.







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