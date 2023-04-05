Haber Tarihi: 05 Nisan 2023 14:07 - Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 14:07

Ramazan Başlangıcı 2027 - Ramazan Ne Zaman Başlıyor?

2027 Ramazan ayı tarihi, mart ayına girilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının gelişiyle birlikte bu yıl yine ibadetler gerçekleşecek ve oruçlar tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2027 dini takvimiyle birlikte, Ramazan tarihi belli oldu. Peki, 2027 Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi tarihte tutulacak?

Ramazan Başlangıcı 2027 - Ramazan Ne Zaman Başlıyor?
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Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağı, Ramazan ayının gelmesini bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte Diyanet tarafından açıklanan tarih.
2027 RAMAZAN NE ZAMAN?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2027 yılında Şubat ayına denk geliyor.

Buna göre; Ramazan ayı, 8 Şubat, Pazartesi günü başlayacak ve son oruç 9 Mart, Salı günü tutulacak. 

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.

Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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