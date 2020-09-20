Radamel Falcao, gollerine devam ediyor!

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Radamel Falcao, formunu sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Radamel Falcao, gollerine devam ediyor!
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20 Eylül 2020 23:03
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Süper Lig'de bu sezon 3 gole ulaştı.

Ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye 2 gol birden atan Falcao, Medipol Başakşehir ağlarını da havalandırarak 2. haftada gol sayısını 3'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın ikinci golünü kaydeden Belhanda ise bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.



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