Radamel Falcao derbide attı, 6'ya ulaştı!

Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın ikinci golünü penaltıdan kaydeden Radamel Falcao, bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.
Kolombiyalı yıldız futbolcu, ligde daha önce Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise 2 kez ağları havalandırmıştı.
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Kolombiyalı yıldız futbolcu, ligde daha önce Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise 2 kez ağları havalandırmıştı.
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