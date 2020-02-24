Radamel Falcao derbide attı, 6'ya ulaştı!

Galatasaray'da sakatlıktan kurtulduktan sonra Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayan Radamel Falcao, penaltıdan ağları sarstı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Radamel Falcao derbide attı, 6'ya ulaştı!
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24 Şubat 2020 08:25
Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın ikinci golünü penaltıdan kaydeden Radamel Falcao, bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Kolombiyalı yıldız futbolcu, ligde daha önce Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise 2 kez ağları havalandırmıştı.

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