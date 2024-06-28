Haber Tarihi: 28 Haziran 2024 15:39 - Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024 15:39

Puma Elite Teams: Puma forma kategorileri 2024

Galatasaray, Puma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılılar 5 yılda 25 milyon Euro gelir elde edecek. İşte Puma Elite Teams ve Puma forma kategorileri hakkında detaylar...

Puma Elite Teams: Puma forma kategorileri 2024
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Galatasaray'ın forma tedarikçisi değişti. Sezon sonu Nike ile olan iş birliği sona erecek ve sarı kırmızılılar 1 Temmuz 2024'ten itibaren PUMA ile çalışmaya başlayacak.
Galatasaray yeni anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Buna göre sarı kırmızılılar 5 yıl için sabit 25 milyon Euro gelir elde edecek.

Sarı kırmızılıların açıklamasında, "Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi AŞ (Puma) arasında, 2024/2025 Futbol Sezonunun başlayacağı tarih olan 01.07.2024 Tarihinden itibaren başlayacak ve 2028/2029 Futbol sezonunun sona erme tarihi olan 30.06.2029 tarihinde sona erecek ve 5 (beş) futbol sezonu için geçerli olacak bir Sponsorluk ve Lisans Sözleşmesi akdedilmiştir. Puma, işbu Sponsorluk ve Lisans Sözleşmesi kapsamında Şirketimize toplamda net 25.000.000 EURO tutarında bir sabit ödeme, sportif başarıya dayalı oluşturulmuş olan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi ve bunların dışında ayrıca Puma tarafından satışı yapılacak olan Şirketimiz Lisanslı ürünleri üzerinden hesaplanacak tutarda telif ödemesi yapacaktır." ifadeleri yer aldı.

Puma Elite Teams: 

7 takım Puma'nın en iyi kulüpleridir: Man City, Chivas, Dortmund, Milan, Marsilya, Valencia ve Palmeiras

Puma'ya baktığımızda şu anda diğerlerinin üstünde üç kulüp var; Manchester City, AC Milan ve Borussia Dortmund. Bu üç takım Avrupa ve ABD web sitesinin Üst Menüsünde yer alan tek takımdır.

Puma'nın sponsor olduğu kulüpler

Kulüp

 Lig
Manchester City

 Premier Lig
Marsilya

 1.Lig
Borussia Dortmund

 Bundesliga
AC Milan

 Lig
PSV

 Premier Lig
Valensiya

 Lig
Fenerbahce

 Süper Lig
Shakhtar Donetsk

 UPL
Bağımsız

 Birinci bölüm
Palmiye ağaçları

 Brezilya Şampiyonası Serie A
Puma'nın sponsor olduğu milli takımlar

Milli Takım

 Federasyon
Mısır

 CAF
Gana

 CAF
Fildişi Sahili

 CAF
Senegal

 CAF
Fas

 CAF
İtalya

 UEFA
İsviçre

 UEFA
Sırbistan

 UEFA
Çek Cumhuriyeti

 UEFA
Uruguay

 CONMEBOL

Puma başka nelere sponsor oluyor?

Puma'nın futbol camiasındaki erişimi çok geniş olduğundan sadece kramponlar ve formalarla ilgilenmiyor.

İngiliz Futbol Ligi ve İspanya La Liga'nın resmi maç topları tedarikçisidir.

Daha önce Barselona ve Bayern Münih'te kupa zaferleri kazanan Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın da Puma'nın yetenek ekibinin bir parçası olması gibi, saha dışında da faaliyet gösteren önemli isimlerle de anlaşmalar yapıldı.

 
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