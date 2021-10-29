PSG'yi Lille karşısında Di Maria kurtardı!

Ligue 1'in 12. hafta maçında PSG, sahasında Lille'i 2-1 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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PSG'yi Lille karşısında Di Maria kurtardı!
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29 Ekim 2021 23:56
Fransa Ligi 12. hafta maçında PSG ile Lille karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'de oynanan maçı PSG 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmada gol perdesini Burak Yılmaz'ın asistiyle Jonathan David açarken ilk yarı da 1-0 Lille üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda PSG'de Messi oyundan çıkarken Icardi, Dagba ve Nuno Mendes gibi isimler oyuna dahil oldu ve ev sahibinin atakları yoğunlaştı. 74'te Marquinhos Di Maria'nın asistiyle eşitliği getirdi. 88'de Bu kez Di Maria, Neymar'ın asistiyle topu ağlara gönderdi ve maçın adamı olarak takımını sahadan 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz 75 dakika sahada kalırken Zeki Çelik 90 dakika görev yaptı. Yusuf Yazıcı maçı yedeklerde tamamladı.

Bu sonuçla PSG 31 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Lille ise 15 puanda kaldı ve bu sezon 8. kez puan kaybetti.


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