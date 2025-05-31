Haber Tarihi: 31 Mayıs 2025 16:05 - Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 16:05

PSG - Inter Maçı Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir? | PSG - Inter maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta?

PSG - Inter maçı TRT 1 izle şifresiz | PSG - Inter maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT 1 canlı izlenebilecek olan PSG - Inter maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı. Peki, PSG - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte PSG - Inter maçı canlı yayın izleme detayları...

PSG - Inter Maçı Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir? | PSG - Inter maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta?
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi PSG karşı karşıya gelecek.

PSG - Inter maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

PSG - INTER MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



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PSG - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi finali heyecanı başlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

PSG - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

31 Mayıs Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak PSG - Inter Şampiyonlar Ligi final maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

FİNALDE DÜDÜK KOVACS'IN

"Devler Ligi"nde final maçı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. Final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.

INTER VE PSG'NİN İLK RESMİ KARŞILAŞMALARI

Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İKİNCİ FİNALİ

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele edecek ilk milli oyuncu olarak tarihe geçecek. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, kupa sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.
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