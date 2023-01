PSG - AL NASSR MAÇI CANLI İZLE | MESSİ Mİ, RONALDO MU?

PSG - AL NASSR MAÇI CANLI İZLE

PSG-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki rekabet, on yıldan fazla bir süredir futbolu domine etti ve dünya, Perşembe günü, Portekiz ve Arjantinliler arasında, belki de son karşılaşmaları olacak bir rekabeti izleme şansına sahip olacak. On yılın büyük bir bölümünde futbolun tüm zamanların en iyisi (GOAT) tartışmasına hakim olan Ronaldo ve Messi, Juventus'un Barcelona'yı 3-0 yendiği Aralık 2020'den bu yana ilk kez sahada karşı karşıya gelecek. İşte nefeslerin tutulduğu PSG-Al Nassr maçının detayları...Avrupa'nın en iyi liglerinde 20 yıl geçirdikten sonra Ronaldo, Manchester United ile olan sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Suudi Arabistan tarafı Al-Nassr'a geçti ve ironik bir şekilde Orta Doğu'daki ilk maçı asırlık rakibine karşı olacak.Messi'nin Paris St Germain'i, Al Hilal-Al Nassr takımını bir gösteri maçında karşı karşıya getirerek Ronaldo ve Messi'ye sırasıyla Real Madrid ve Barcelona'da oynadıkları eskirekabetini yeniden canlandırma şansı veriyor.Messi'nin Avrupa'da veya uluslararası arenada kanıtlayacağı hiçbir şeyi kalmayan Al Hilal'in, sezon sonunda PSG sözleşmesi sona erdiğinde 35 yaşındaki oyuncuyu Suudi Arabistan'a getirmek istediğine dair spekülasyonlar da var.Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan, geçtiğimiz günlerde Suudi kulüplerinin futbolun en büyük yıldızlarından ikisini de denemek ve imzalamak için yaptığı hamlelere kapının açık olduğunu belirtmişti.CNBC'ye Ronaldo veya Messi'nin takıma geçmesi sorulduğunda, "Bundan daha önce bahsetmiştik ve yaşam kalitesi 2030 vizyonunun kritik bir parçası ve Suudi Arabistan'da yaşam kalitesi iyileşti, spor bunun önemli bir parçası" dedi.Messi ve Ronaldo, 2008-2017 yılları arasında Real Madrid'in orta saha oyuncusu Luka Modric hegemonyalarını kırana kadar her Ballon d'Or ödülünü kazandı ve Arjantinli o zamandan beri dünyanın en iyi oyuncusu olma yarışında Portekizli rakibini 7-5 yenerek iki galibiyet daha aldı.İkili 2008'de iz bırakmak isteyen genç yeni başlayanlar olarak ilk kez karşı karşıya geldiğinde, Manchester United ve Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde 0-0 berabere kaldı.O zamandan beri, her ikisi de kulüpleri ve milli takımları için golsüz bir çekilişte, milyonların en iyi zamanlarında tanık olmak için izlediği unutulmaz maçlarda yer almadılar.Geçen yıl Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gözler ikilinin üzerindeydi ancak Ronaldo gözden kaybolup Portekiz'in çeyrek finalde elendiği için ilk 11'inin dışında kalırken, Messi kupayı kaldırmaya devam etti.Messi, bir Dünya Kupası'nda her turda gol atan ilk oyuncu oldu ve kupa koleksiyonunu tamamlayarak turnuvayı yedi golle bitirdi ve turnuvanın oyuncusu seçildi.Arjantinli oyuncu Suudi Arabistan'a taşınırsa, sporun modern çağın en büyük iki yıldızının Perşembe günkü karşılaşması Asya futbolunda yeni bir çağın şafağına işaret edebilir.PSG'den Messi'nin yanı sıra oynaması beklenen diğer yıldızlar arasında Fransa'nın forvet oyuncusu Kylian Mbappe ve geçen yıl Katar'da Fas'ın Dünya Kupası yarı finaline ulaşan ilk Arap ve Afrika takımı olmasına yardımcı olan Achraf Hakimi yer alıyor . Neymar'ın da perşembe günü forma giymesi bekleniyor.Fransız L'Equipe gazetesi Pazartesi günü PSG'nin oyun için 10 milyon avronun biraz üzerinde (10 milyon dolar) kazanacağını bildirdi.Maçın iki milyondan fazla çevrimiçi bilet talebi olduğu bildirildi.Yıldızlar karşı karşıya. Suudi Arabistan'In başkenti Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda oynanacak PSG-Al Nassr/Al Hilal karma maçı beIN SPORTS 4'ten canlı olarak yayınlanacak. Bu akşam Türkiye saati ie 20.00'de başlayacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve diğer tüm detayları haberimizde olacak.