Prosinecki: 'Türkiye'de herkes herkesi yenebilir'

Son olarak Denizlispor'u çalıştıran, Hırvet teknik adam Robert Prosinecki, ülkesinde kritik açıklamalarda bulundu.



Deneyimli teknik direktör, Türkiye'de görev aldığı günlerde yaşadıklarını anlattı ve Hırvatistan Ligi'yle Süper Lig'i karşılaştırdı.



"DÜŞÜNDÜĞÜM GİBİ OLMADI"



51 yaşındaki teknik direktör Kayserispor'dan ayrılığı ile ilgili; "Kayserispor'la 1 yıl sözleşmem vardı. Kayseri'nin büyük problemleri vardı. Sonuç olarak küme düşmedik. Bazı oyuncuların transferiyle daha iyi olabileceğimizi düşündüm ama düşündüğüm gibi olmadı. Son olarak kupada 3. lig takımına elenince gitmem gerektiğini hissettim." dedi.



"HERKES HERKESİ YENEBİLİR"



Süper Lig'i değerlendiren Prosinecki; "Hırvatistan'la karşılaştırılması zor. Türkiye'deki ilginç bir rekabet var, herkes herkesi yenebilir. Yine de Türkiye Ligi'ne sadece belli takımlar hakim, tıpkı Hırvatistan'da olduğu gibi." açıklamasında bulundu.



