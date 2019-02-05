Porzingis: "Bu sezon sahaya dönmeyeceğim"

Dallas Mavericks için düzenlediği basın toplantısında Kristaps Porizingis, bu sezon sahaya geri dönmeyi asla planlamadığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon çapraz bağları kopan ve o andan beri forma giymemiş olan Porzee, şu şekilde konuştu: "Baştan beri plan buydu ve plana bağlı kalıyoruz. Yirmi aydır oynamadığım için, doğrusu biraz paslanmış olduğumu düşünüyorum ama ben her şeyi çok fazla görselleştiren ve çok fazla film izleyip nasıl oynayacağımı bilen bir adamım. Umarım çabucak ritmime geri dönerim ve oyunu tekrar hissederim."
Bu hafta Porzingis'in çapraz bağlarının kopmasından bu yana neredeyse bir yıl oldu.
Porzingis ayrıca neden New York Knicks'ten takaslandığı hakkında yorum yapmayı da reddetti: "Şu anda durum budur. Geriye bakmak yerine önümdekilere odaklanmayı tercih ederim. Bu durumla ilgili ileride daha fazla ayrıntıya gireceğim zamanlar olabilir, ancak şu anda yeni takımıma odaklanmak istiyorum: Dallas Mavericks'e."