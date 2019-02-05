Porzingis: "Bu sezon sahaya dönmeyeceğim"

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Dallas Mavericks için düzenlediği basın toplantısında Kristaps Porizingis, bu sezon sahaya geri dönmeyi asla planlamadığını açıkladı.Geçtiğimiz sezon çapraz bağları kopan ve o andan beri forma giymemiş olan Porzee, şu şekilde konuştu:Bu hafta Porzingis'in çapraz bağlarının kopmasından bu yana neredeyse bir yıl oldu.Porzingis ayrıca neden New York Knicks'ten takaslandığı hakkında yorum yapmayı da reddetti: