Haber Tarihi: 03 Temmuz 2025 11:56 -
Güncelleme Tarihi:
03 Temmuz 2025 11:56
Polis ve komiser maaşları zammı 2025 ne kadar oldu? (Temmuz polis maaşları)
Yeni dönem memur maaş katsayısının açıklanmasıyla birlikte polis memuru ve komiser maaşları da netleşti. 2025 Temmuz zammıyla birlikte polis maaşları dikkat çeken oranlarda artış gösterdi. İşte rütbeye ve hizmet yılına göre güncel maaşlar…
TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısı da güncellendi. 2025 yılının Temmuz ayına ilişkin memur maaş katsayısının belirlenmesiyle birlikte, kamu görevlilerinin alacağı zam oranları da belli oldu. Bu gelişmeyle birlikte, güvenlik güçleri arasında yer alan polis memurları ve komiserlerin yeni maaşları da merak konusu haline geldi. Açıklanan veriler doğrultusunda, 2025 Temmuz itibarıyla polis maaşlarında önemli oranlarda artış yaşandı.
BAŞKOMİSER MAAŞLARI
2025 (Ocak-Haziran) - 65.070 TL
2025 (Temmuz-Aralık) - 75. 201 TL
POLİS MAAŞLARI
2025 (Ocak-Haziran) - 58.910 TL
2025 (Temmuz-Aralık) - 68.082 TL
RÜTBEYE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR
Kesin rakamlar, hizmet yılı, görev yapılan şehir, aile durumu ve çocuk sayısı gibi unsurlara göre farklılık gösterebiliyor. Yüz binlerce emniyet personelini ilgilendiren bu maaş düzenlemesiyle, hem görev başındaki polis memurları hem de rütbeli personelin maaşlarında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak güncellemeye gidildi.
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