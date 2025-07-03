Haber Tarihi: 03 Temmuz 2025 11:56 - Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 11:56

Polis ve komiser maaşları zammı 2025 ne kadar oldu? (Temmuz polis maaşları)

Yeni dönem memur maaş katsayısının açıklanmasıyla birlikte polis memuru ve komiser maaşları da netleşti. 2025 Temmuz zammıyla birlikte polis maaşları dikkat çeken oranlarda artış gösterdi. İşte rütbeye ve hizmet yılına göre güncel maaşlar…

Polis ve komiser maaşları zammı 2025 ne kadar oldu? (Temmuz polis maaşları)
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TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısı da güncellendi. 2025 yılının Temmuz ayına ilişkin memur maaş katsayısının belirlenmesiyle birlikte, kamu görevlilerinin alacağı zam oranları da belli oldu. Bu gelişmeyle birlikte, güvenlik güçleri arasında yer alan polis memurları ve komiserlerin yeni maaşları da merak konusu haline geldi. Açıklanan veriler doğrultusunda, 2025 Temmuz itibarıyla polis maaşlarında önemli oranlarda artış yaşandı.

BAŞKOMİSER MAAŞLARI

2025 (Ocak-Haziran) - 65.070 TL

2025 (Temmuz-Aralık) - 75. 201 TL

POLİS MAAŞLARI

2025 (Ocak-Haziran) - 58.910 TL

2025 (Temmuz-Aralık) - 68.082 TL

RÜTBEYE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Kesin rakamlar, hizmet yılı, görev yapılan şehir, aile durumu ve çocuk sayısı gibi unsurlara göre farklılık gösterebiliyor. Yüz binlerce emniyet personelini ilgilendiren bu maaş düzenlemesiyle, hem görev başındaki polis memurları hem de rütbeli personelin maaşlarında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak güncellemeye gidildi.
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