Haber Tarihi: 29 Eylül 2025 16:41 - Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 16:41

Parma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? | Parma - Torino maçı canlı izle şifresiz

Parma - Torino maçını ücretsiz S Sport Plus izle | Parma - Torino maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Parma - Torino maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Parma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Parma - Torino maçı canlı yayın izleme detayları

İtalya Serie A'de bu hafta Parma ve Torino karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "S Sport Plus canlı izle, S Sport Plus şifresiz" araması yapıyor. Parma - Torino maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Parma - Torino maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

İtalya Serie A'de bu Parma, Torino ile karşı karşıya gelecek. Parma - Torino maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

Parma - Torino maçı 29 Eylül Pazartesi günü saat 19:30'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.


