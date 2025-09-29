Parma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? | Parma - Torino maçı canlı izle şifresiz

İtalya Serie A'de bu hafta Parma ve Torino karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "S Sport Plus canlı izle, S Sport Plus şifresiz" araması yapıyor. Parma - Torino maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Parma - Torino maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.İtalya Serie A'de bu Parma, Torino ile karşı karşıya gelecek. Parma - Torino maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.Parma - Torino maçı 29 Eylül Pazartesi günü saat 19:30'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.