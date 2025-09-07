Paris Saint-Germain ayrılığı açıkladı: Kimpembe

Yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle sahalardan uzak kalan Presnel Kimpembe'nin yeni durağı belli oldu.



Paris Saint-Germain, 30 yaşındaki Fransız stoperin Katar ekiplerinden Qatar SC kulübüne transfer olduğunu açıkladı.



Başkent ekibinin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:



"Presnel Kimpembe, Katar Spor Kulübü ile kalıcı sözleşme imzaladı. Paris bölgesinin çocuğu olan Titi, kaptan ve lider Presnel Kimpembe, Paris Saint-Germain tarihinde sonsuza dek önemli bir oyuncu olarak kalacaktır."



Kimpembe, aşil tendonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle 639 gün sahalardan uzak kalmıştı.