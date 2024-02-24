Palace'ta Glasner galibiyetle başladı!

Crystal Palace, sahasında Burnley'i 3-0 mağlup etti. Palace, yeni teknik direktörü Oliver Glasner dönemine galibiyetle başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Palace'ta Glasner galibiyetle başladı!
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24 Şubat 2024 20:04
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Crystal Palace, sahasında Burnley ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Chris Richards, 71. dakikada Jordan Ayew ve 79. dakikada penaltıdan Jean-Phillippe Mateta attı.

Burnley'de Josh Brownhill, 35. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Crystal Palace, yeni teknik direktörü Oliver Glasner dönemine galibiyetle başladı ve 28 puana yükseldi. Burnley ise 13 puanda kaldı.

Crystal Palace, ligde gelecek hafta Tottenham deplasmanına gidecek. Burnley, sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.

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