Özgür Alter kimdir, şarkıları, hayatı

1979 yılının Ocak ayında dünyaya gelen Özgür Alter, Oğlak burcudur. Aslen Van doğumludur ve sekiz yaşına kadar Van'da yaşamış daha sonra ailesi ile birlikte Adana'ya taşınmışlardır. 1.5 sene kadar Adana'da yaşamış daha sonra Kayseri'ye yerleşmişlerdir.

Özellikle Burhan Çaçan, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses gibi usta isimleri takip eden Özgür Alter arkadaş ortamlarında bu sanatçıların ezberlediği eserlerini seslendirmiştir. Roman Mahallesinde müzisyen arkadaşları ile müzik yapmaya başlamış 2005 yılında ise İstanbul'a taşınmıştır.

İlk profesyonel müzik albümünü ise 2011 yılında Ali Osman Erbaşı yönetmenliğinde çıkarmıştır. Bu albüm için üç klip çekmiş seslendirdiği Ayda Hüzün, Sen Bir Yana ve Sazımdaki Teller Ağlar isimli şarkılar müzik severler tarafından büyük beğeni ile karşılanmıştır.

Bir dönem Süper Tv'de Özgür Alterle Özgürce Melodiler isimli eğlence programını sunmuştur. Ayrıca memleketi Van için 2 şarkı bestelemiş birisini Kürtçe – Türkçe olarak seslendirmiştir.





İbo Show programının konuklarından biri başarılı şarkıcı Özgür Alter oldu. Enerjisiyle ve sesiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Özgür Alter'in hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.İbo Show programının konuklarından biri başarılı şarkıcı Özgür Alter oldu. Enerjisiyle ve sesiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Özgür Alter'in hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.