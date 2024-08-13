Haber Tarihi: 13 Ağustos 2024 12:22 - Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 12:22

ÖSYM çöktü mü, neden açılmıyor? 2024 ÖSYM giriş ekranı

ÖSYM çöktü mü, neden açılmıyor sorusu, internet sitesine erişemeyen pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. ÖSYM web sitesi ve AİS sonuç açıklama sisteminde üniversite tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla yoğunluk kazandı. Bu nedenle sayfaya girmeye çalışanlar erişimde sorunla karşılaşabiliyor. YKS sonuçları ve TYT, AYT ve YDT puanı hakkında henüz bilgi alamayanlar ÖSYM çöktü mü, ÖSYM AİS neden açılmıyor? merak ediyorlar. Peki ÖSYM sonuç sayfası çöktü mü, neden açılmıyor? İşte o konu hakkında bilgiler....

ÖSYM çöktü mü, neden açılmıyor? 2024 ÖSYM giriş ekranı
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YKS 2024 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla ÖSYM sonuç açıklama sistemi AİS sayfası da yoğunluk kazandı. ÖSYM sayfasındaki yoğunluk sebebi erişim sorununu da beraberinde getirdi. Peki ÖSYM sonuç sayfası çöktü mü, neden girilmiyor? İşte konu hakkında ayrıntılar...

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından, internet sayfasına erişimde yoğunluk meydana geldi. Site kısa süre içerisinde tekrar aktif hale geldi. Ancak ÖSYM sayfasına girişte zaman zaman yavaşlama meydana gelmekte ve siteye erişim sağlanamamaktadır.
 
ÖSYM SONUÇ SAYFASINDA HANGİ BİLGİLER VAR?

- Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
- TYT puanı ve başarı sırası
- varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

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