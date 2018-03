ÖSYM ALES Sonbahar Dönemi Sınav Sonuçları sorgulama

ALES SINAV GİRİŞ YERİ BELGESİ ÇIKARMA?

19 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşecek olan ALES yerlerinin sınava 1 hafta kala açıklanması bekleniyor. Adaylar, sınav yerlerini ÖSYM'nin 'Aday İşlemleri Sistemi' üzerinden takip edebilecek.



ALES'E KİMLER GİREBİLİR?



Lisans eğitimi programından mezun ya da mezun olabilecek konumda olanlar ile yurt dışında lisans eğitimi alarak Türkiye'de akademik kariyer başlangıcı yapmak isteyenler, ÖSYM tarafından açıklanan kanun hükmünde kararname uyarınca ALES'e girebilirler. Araştırma görevlisi, uzman, okutman, öğretim görevlisi ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolar için açıktan ya da öğretim elemanı dışındaki kadrolar için naklen atanabilmek için ALES girilmesi zorunlu bir sınavdır.



ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



2017 ALES Sonbahar Dönemi Sınavı 19 Kasım 2017 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Sınav başvuru ücreti ise 90 lira olarak belirlendi. Yeni yönetmeliğe göre sınav geç



19 Kasım tarihlerinde sınavlarını gerçekleştirdi. ÖSYM(Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi) sonuçları 21 Aralık perşembe günü ilan etti. İşte tüm detayları sizler için derledik...ALES sonuçlar 21 Aralık 2017 Perşembe günü adayların erişimine açıldı.Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nininternet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.ÖSYM'nin takvimine göre, 19 Kasım 2017'de yapılan ve 21 Aralık perşembe günü adaylara duyuruldu. ALES sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifreleri ile öğrenilebilecek.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dün gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ALES soruları ve cevapları heyecanla bekleniyor. İlkbaharda 7 Mayıs 2017 tarihinde uygulanan 2017-ALES İlkbahar Dönemi Temel Soru Kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden saat 10:15'den itibaren erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir. 2017-ALES İlkbahar Dönemi Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre 100 soru yöneltilen 2017 ALES Sonbahar Dönemi Sınavı 19 Kasım 2017 tarihinde saat 10.00'da yapıldı ve ALES sınavı için toplam süre 150 dakika oldu. Not: Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.2017 ALES İlkbahar Dönemi Sınavında adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu.Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak.Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü d,hil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde k,ğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarlaSu hariç yiyecek, içecek vb. gıda maddeleriyle,İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarlagelmeleri kesinlikle yasaktır.Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.Buna göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi) sınavının ne zaman yapılacağını başvuru ve sonuç tarihini ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi) başvuruları 7 Mart 2018 tarihinde başlayacak ve 15 Mart 2018 tarihinde sona erecek. Adaylar 28 Mart 2018 tarihinde geç başvurularını yapacaklardır. Sınav 6 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek ve 7 Haziran 2018 tarihinde sonuçlar açıklanacaktır.Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. 