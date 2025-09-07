Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok?

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, milli maçta sakatlandı.Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başladı.Golcü futbolcu, sakatlık yaşadıktan sonra oyuna devam edemedi ve 36. dakikada kenara geldi.Osimhen'in sakatlığı için Nijerya'dan açıklama geldi. Milli takımın teknik direktörü Eric Chelle, maçın ardından yaptığı açıklamada, Osimhen'in durumunun yarın (pazar) belli olacağını söyledi. Chelle, "dedi.Osimhen'in sakatlığı hakkında NOW'da katıldığı canlı yayında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Osimhen'e ulaştık. Ayağında bir ağrı olduğunu öğrendik. Tam olarak ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Şu anda Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmak istiyoruz. Yarın daha net belli olacaktır. Ağrısı var. 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne durumda olduğunu göreceğiz. Bizim için üzücü oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Korkularım var hep milli takıma gönderirken, bu akşam bunu yaşadık biraz." ifadelerini kullandı.