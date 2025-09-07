Haber Tarihi: 07 Eylül 2025 13:30 - Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2025 13:30

Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok?

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Ruanda ile oynanan maçın 33. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Aldığı sert darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Osimhen'in moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlemlendi.

Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok?
Abone Ol
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, milli maçta sakatlandı.
Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Golcü futbolcu, sakatlık yaşadıktan sonra oyuna devam edemedi ve 36. dakikada kenara geldi.

SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA

Osimhen'in sakatlığı için Nijerya'dan açıklama geldi. Milli takımın teknik direktörü Eric Chelle, maçın ardından yaptığı açıklamada, Osimhen'in durumunun yarın (pazar) belli olacağını söyledi. Chelle, "Osimhen, ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın bakacağız." dedi.

OKAN BURUK SAKATLIK HAKKINDA KONUŞTU

Osimhen'in sakatlığı hakkında NOW'da katıldığı canlı yayında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Osimhen'e ulaştık. Ayağında bir ağrı olduğunu öğrendik. Tam olarak ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Şu anda Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmak istiyoruz. Yarın daha net belli olacaktır. Ağrısı var. 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne durumda olduğunu göreceğiz. Bizim için üzücü oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Korkularım var hep milli takıma gönderirken, bu akşam bunu yaşadık biraz."  ifadelerini kullandı.







Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok? Gündem Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok?
Bugün maç var mı, Türkiye'nin maçı var mı? 7 Eylül 2025 Gündem Bugün maç var mı, Türkiye'nin maçı var mı? 7 Eylül 2025
Victor Osimhen'in sakatlığında son durum Galatasaray Victor Osimhen'in sakatlığında son durum
Josef de Souza'dan Beşiktaş açıklaması! Beşiktaş Josef de Souza'dan Beşiktaş açıklaması!
Barış Alper Yılmaz, dünyanın en fizikli ikinci futbolcusu seçildi! Galatasaray Barış Alper Yılmaz, dünyanın en fizikli ikinci futbolcusu seçildi!
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ayrılığının perde arkası Galatasaray Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ayrılığının perde arkası
Beşiktaş'ı bekleyen zor fikstür Beşiktaş Beşiktaş'ı bekleyen zor fikstür
Vaclav Cerny'den harika performans! Beşiktaş Vaclav Cerny'den harika performans!
Trabzonspor'da gündem sağ bek: Gökhan Sazdağı! Trabzonspor Trabzonspor'da gündem sağ bek: Gökhan Sazdağı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Victor Osimhen için sakatlık açıklaması!
2
Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
3
Trabzonspor anlaştı: Andre Onana!
4
Cengiz Ünder, adım adım Beşiktaş'a!
5
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldız için yarışıyor
6
Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
7
Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray için açıklama!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.