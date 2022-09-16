Olympiakos, Bakambu'yu açıkladı

Transfer döneminde Fenerbahçe'yle de adı geçen Cedric Bakambu'nun yeni durağı Yunanistan oldu.
Olympiakos, Marsilya'dan Kongolü golcüyü transfer ettiğini açıkladı. Yunan temsilcisinin açıklamasında sözleşmesinin süresine dair bir açıklama yer almadı.
Bakambu, Türkiye'de daha önce Bursaspor'da forma giymişti.
Olympiakos, Marsilya'dan Kongolü golcüyü transfer ettiğini açıkladı. Yunan temsilcisinin açıklamasında sözleşmesinin süresine dair bir açıklama yer almadı.
Bakambu, Türkiye'de daha önce Bursaspor'da forma giymişti.
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