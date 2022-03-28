Olaylı PSG-Başakşehir maçının hakemi Hategan acil ameliyata alındı!

Dördüncü hakemin ırkçı ifadeleri nedeniyle yarıda kalan Başakşehir-PSG maçının orta hakemi olan FIFA kokartlı Rumen hakem Ovidiu Hategan geçirdiği kalp krizinin ardından acil ameliyata alındı. Asıl mesleği doktor olan Hategan'ın semptomları hissettikten sonra hastaneye kendi gittiği ifade edildi. Tecrübeli hakemin son durumu da belli oldu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Olaylı PSG-Başakşehir maçının hakemi Hategan acil ameliyata alındı!
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28 Mart 2022 17:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile PSG arasında oynanan ve 4. hakemin ırkçı ifadeleri nedeniyle yarım kalan maçın orta hakemi olan FIFA kokartlı Rumen hakem Ovidiu Hategan kalp krizi geçirdi.

MAÇLARA HAZIRLANIYORDU

Romanya'da yayın yapan Prosport'un haberine göre, Suudi Arabistan'da birkaç maç yönettikten sonra ülkesine dönen Hategan, lig ve Avrupa kupaları maçlarına hazırlanıyordu.

ASIL MESLEĞİ DOKTOR: KRİZİ KENDİSİ FARK ETTİ

Antrenman esnasında göğsünde bir ağrı hisseden Hategan durumu fark etti. Asıl mesleği doktorluk olan Hategan, semptomları hissettikten sonra arabasına bindi ve hastaneye gitti.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Timişoara'da bir hastanede acil ameliyata alınan 41 yaşındaki hakemin kalp damarlarından birinde tıkanıklık olduğu ve stent takıldığı belirtildi. Rumen hakemin son durumunun iyi olduğu aktarıldı.

YARIDA KALAN BAŞAKŞEHİR-PSG MAÇININ HAKEMİYDİ

Başakşehir ile Fransız Paris Saint-Germain arasında Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçı, dördüncü hakemin ırkçı ifadeler kullandığını belirten takımların sahayı terk etmesinin ardından yarıda kalmıştı. Hategan, o maçta Pierre Webo'ya yönelik ırkçı ifadeler kullanan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'yla birlikte orta hakem olarak görev yapıyordu.

Ovidiu Hategan bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta görev yaptı.

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