Haber Tarihi: 31 Mart 2023 11:32 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 11:32

Okullar ne zaman tatil? 2023 okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak?

Okullar ne zaman tatil, ne zaman kapanıyor, kapanacak? Okullar ne zaman başlayacağı ve kaç gün olacağı merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında okullar 16 Haziran'da kapanacak. Nisan ara tatili, bu yıl Ramazan Bayramı ile birleşiyor. Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğundan öğrenciler üç günlük ek tatil yapma fırsatı yakalayacak. Peki Ara tatil ne zaman, 9 gün mü sürecek? İşte, MEB ara tatil başlangıç ve bitiş tarihleri

Okullar ne zaman tatil? 2023 okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak?
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Okullar ne zaman tatil, ne zaman kapanıyor, kapanacak? Okullar ne zaman başlayacağı ve kaç gün olacağı merak ediliyor. Ramazan sonrası üç günlük bayram tatili yapılacak. Bayram tatilleri, resmi tatil olduğundan okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar ile birlikte birçok kurum tatil olacak. Ramazan Bayramı tatili ve Nisan ara tatilinin benzer tarihlere denk gelmesi sonrası öğrenciler, okulların kaç gün tatil olduğunu merak ediyor. Depremin ardından 71 ilde okullarda ikinci dönem 20 Şubat'ta başladı. Depremin etkilendiği illerde ise kademeli olarak okullar açılıyor. Peki Ara tatil ne zaman, 9 gün mü olacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı tarihler…
OKULLAR NE ZAMAN TATİL 2023?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

ARA TATİL BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Nisan ara tatili bu yıl Ramazan ayına denk geliyor. Ramazan'ın son haftasında ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yılın 2. ara tatili başlayacak.

17-20 Nisan'da uygulanacak olan ara tatil, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü okullara dönecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem 71 ilde 20 Şubat'ta başlarken deprem felaketinden etkilenen 10 ilde ise okullar kademeli açıldı. Öğrenciler bayram tatili ile birleşen ara tatile 17 Nisan'da giriyor. 24 Nisan'da ise sınıflarda yeniden yer alacaklar. Okullar, MEB akademik takvime göre 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

2022-2023 EĞİTİM YILI UZAYACAK MI?


Deprem felaketi nedeniyle okulların açılışı ertelenmişti ve 10 ilde okullar kademli açılmıştı. Öğrenciler ise okullarda ikinci dönemin uzayıp uzamayacağını araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında, "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız." sözlerini kullandı.

MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

12 Eylül 2023 Okullarda birinci dönem başladı.

14-18 Kasım birinci ara tatil uygulandı.

23 Ocak-20 Şubat yarıyıl tatili yapıldı. (Deprem sonrası güncellendi)

17-20 Nisan Okullarda ikinci ara tatil yapılacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.

 
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