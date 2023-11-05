Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2024 MEB takvimi

Okullarda ilk ara tatilin ne zaman olduğu, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte hem öğrenciler hem de veliler tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez gerçekleşen ara tatil döneminin ilki bu yıl kasım ayında gerçekleşecek. Peki, ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı'nda İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok" şeklinde açıklamada bulundu.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 13 Kasım 2023 Pazartesi itibariyle ilk ara tatile girecek.İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.