Haber Tarihi: 31 Ocak 2024 10:13 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 10:13

Okullar 1 hafta daha tatil mi 2024 ara tatil uzatıldı mı?

2023-2024 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül 2023 tarihinde başladı. Okullar, 22 Ocak 2024 tarihinde yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatili, 5 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Peki, okullar 1 hafta daha tatil mi 2024 ara tatil uzatıldı mı?

Okullar 1 hafta daha tatil mi 2024 ara tatil uzatıldı mı?
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2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak. İkinci dönem ara tatili sonrasında, okullar 14 Haziran 2024 tarihinde yaz tatiline girecek. Peki, okullar 1 hafta daha tatil mi 2024 ara tatil uzatıldı mı?

Son günlerde, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde, "okulların bir hafta daha tatil olacağı" ve "okulların 1 ay tatil olacağı" yönünde iddialar yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Okullar, 5 Şubat 2024 tarihinde yarıyıl tatilinden dönecek ve ikinci dönem ara tatili 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacaktır" denildi.

Böylece, okullar bir hafta daha tatil olmayacak ve okullar 1 ay tatil olmayacak.

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