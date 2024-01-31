2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak. İkinci dönem ara tatili sonrasında, okullar 14 Haziran 2024 tarihinde yaz tatiline girecek. Peki, okullar 1 hafta daha tatil mi 2024 ara tatil uzatıldı mı?

Son günlerde, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde, "okulların bir hafta daha tatil olacağı" ve "okulların 1 ay tatil olacağı" yönünde iddialar yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Okullar, 5 Şubat 2024 tarihinde yarıyıl tatilinden dönecek ve ikinci dönem ara tatili 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacaktır" denildi.

Böylece, okullar bir hafta daha tatil olmayacak ve okullar 1 ay tatil olmayacak.

