Nurse: "Bubble'da 'keşke farklı yapsaydım' dediğim bir şey yoktu"

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, takımının Orlando'daki bubble'da daha iyi oynayabileceğini, ancak "keşke farklı yapsaydım" dediği bir şey olmadığını itiraf etti.



Nurse, Fran Fraschilla'ya World of Basketball podcast'inde konuk olduğunda, şunları söyledi:



"Uzun bir playoff maratonumuz oldu. Bu yıl o noktaya (NBA Finalleri) tam olarak ulaşamadık. Gerçekten tek bir pozisyona bağlı olmuştu. Elimizden geldiği kadar iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Boston'ın ne kadar iyi oynadığını gözden düşürmek istemem. İyilerdi, takımlar serilerde birbirine çok benziyordu. Benim 'keşke farklı yapsaydım' dediğim pek bir şey yoktu. Bence birkaç oyuncumuz yetenekleri kadar iyi oynamadı. Bence iyiydik, basketbol ve koçluk açısından."



Raptors, Doğu Konferansı yarı finallerinde Celtics'e kaybettikleri için, şampiyonluğunu savunma konusunda başarılı olamamıştı.



