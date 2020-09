Nuri Şahin: 'Gençlere yol göstermek istiyorum'

Fraport TAV Antalyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Nuri Şahin, kariyerinin son yıllarını Türkiye'de geçirme fikriyle Antalya'yı seçtiğini, saha içinde ve dışında Türk futboluna katkı sunmak istediğini söyledi.



Kırmızı-beyazlı kulübün YouTube kanalında ilk bölümü yayınlanan "Soru-Cevap" programına açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, Werder Bremen'e imza attıktan iki yıl sonra Türkiye'de futbol oynamaya aile içinde karar verdiklerini açıkladı.



Kariyerinin son 3-4 yılını ülkesi Türkiye'de futbol oynayarak tamamlamayı planladığını aktaran Nuri, kendisi için en hayırlı yer olarak Antalyaspor'u gördüğünü ve bu kararından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.



Antalyaspor'u seçmesinin ana nedeninin "huzur" olduğunun altını çizen tecrübeli oyuncu, saha içinde olduğu kadar dışında da Antalyaspor'a ve Türk futboluna katkı sunmayı hedeflediğini dile getirdi.



"Yapılacak o kadar güzel şeyler, çok iş var ki..." ifadesini kullanan Şahin, "Çok yetenekli genç futbolcularımız var. 'Abilik' demek istemiyorum ama kariyerlerinde onlara yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Gençlere yol göstermek istiyorum." dedi.



Antalyaspor tesislerini öven Nuri, "Bundan önce milli takımda da çok güzel tesislerde kaldım. Yurt dışında böyle bir tesis sistemi açıkçası yok. Biraz Real Madrid'de vardı ama diğer oynadığım kulüplerde tesisleşme tam yoktu. İlk geldiğimde ve Tamer (Tuna) hocamla da görüştüğümüzde çok hayran kaldım. Tesislere ilk geldiğimde, nasıl bir potansiyelin olduğunun farkına vardığımda açıkçası çok şaşırdım ve mutlu oldum." diye konuştu.



- "İyi jenerasyon yakaladık"



Türkiye'ye yıllardır milli takım sayesinde gelip gittiğinde gördüğü şeyler olduğunu aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok pozitif yönlerimiz var. Ne yazık ki her ülkede olduğu gibi bizim de aşama kaydetmemiz gereken şeyler var. Hep birlikte yurt dışında başarılar elde etmiş ve oraları görmüş futbolcular olarak büyüklerimize yardım edip, ülkemizi çok çok daha iyi yerlere getirebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda milli takımımız çok iyi bir yükselişte. Onlar iyi örnek oluyor. İyi çıkış yakaladılar. İyi jenerasyon yakaladık. Altyapılarımızdan genç oyuncular çıktığı sürece, Çağlar (Söyüncü), Cengiz (Ünder) gibi isimlerin yanında, mesela bizim Bünyamin (Balcı), Doğukan (Sinik) gibi oyuncular çıktığı zaman, ülkemiz zaten iyi bir yere gelecek. Ne yazık ki ülkemizde bu işler biraz daha uzun sürüyor. Sabırlı olmak lazım."



- "Futbolu çok seviyorum"



Nuri, sosyal medyadan çok para kazanabilme, sesini farklı duyurma yolunun karakterine uygun olmadığına işaret etti.



Tecrübeli futbolcu, sosyal medyayı mutlu, temiz kullanmak istediğini anlatarak, "Gençlere ilham kaynağı olacak durumlarda sosyal medyayı kullanıyorum. Taraftara şov yapmak için veya insanlar beni iyi görsün diye paylaşım yapmak pek benim karakterime uygun değil açıkçası." ifadelerini kullandı.



Nuri Şahin, kendisini daha çok eşi ve iki çocuğuyla vakit geçiren "evcimen" biri olarak tanımlayarak, "Futbolu çok seviyorum, çok takip ediyorum. Kitap okuyorum, herkes gibi yeri geliyor konsol oyunu oynuyorum. Çok normal, basit bir hayatım var. Eşim her zaman, 'İnsanlar seni dışarıdan gördüğü zaman çok şaşalı bir hayatın olduğunu zanneder.' diye söyler. Evde çok normal bir hayatım var yani." şeklinde konuştu.



Taraftarlara 20 gol atıp, 20 asist yapacağı şeklinde sözler vermediğini aktaran tecrübeli futbolcu, "Bunun sözünü hiçbir zaman, hiçbir yerde vermedim. Bilmelerini istediğim tek şey var. Ben buraya, 'Yatıp, paramı kazanıp, ondan sonra gideyim.' düşüncesiyle gelmedim. Antalyaspor'a, ülke futboluna nasıl katkı sağlayabilirim düşüncesindeyim. Elimden geleni her zaman yapacağım. İyi niyetimden şüphe duymasınlar. Çok güzel günler inşallah hep beraber görürüz. Türk futbolunu fethetmeye geldim diyemem ama takım olarak çok güzel işler yapacağımızdan emin olabilirler." diyerek sözlerini tamamladı.