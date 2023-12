Nuri Bilge Ceylan-Zeki Demirkubuz kavgası: Yeraltı

Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan, 17 yıldır süren küslük ve ortaya atılan iddialarla ilgili ilk kez art arda açıklamalar yaptı. Peki, Nuri Bilge Ceylan-Zeki Demirkubuz kavgası nedir? İşte detaylar...



NURİ BİLGE CEYLAN - ZEKİ DEMİRKUBUZ KAVGASI NEDİR?



Bir dönem çok yakın arkadaş olan Türk Sineması'nın iki önemli yönetmeni olan Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un uzun yıllardır görüşmediği biliniyor.



Kulislerde bu küslüğün nedenine ilişkin farklı söylentiler yer alırken, Zeki Demirkubuz Nuri Bilge Ceylan ile arasındaki soğukluk hakkında ilk kez konuştu.



2006'DAN BERİ KONUŞMUYORUZ



Habertürk televizyonunda konuşan Demirkubuz, 2006 yılında Kader adlı filminin Antalya Film Festivali'nde 'en iyi film' ödülünü aldığı törende Nuri Bilge Ceylan'ın bayıldığını hatırlatarak "Törenden sonra 'iyi misin' demek için aradım. Konuşmak istemedi ve o günden itibaren konuşmadı. 2 gün sonra sokakta yüz yüze geldik "iyi misin" dedim. Yüzünü çevirdi. Bir tane tokat atmak istedim..." dedi.



Nuri Bilge Ceylan'ın kendisiyle neden konuşmadığını bilmediğini belirten Demirkubuz "Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Lan Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? sana ne" diye konuştu.



BİRAZ SUSACAK



Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan için "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kar kalmıyor. Biraz düşüneceksin."



NURİ BİLGE CEYLAN'DAN YANIT



Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, aralarındaki husumetle ilgili olarak "Senelerdir yaptığı gibi dişini sıkıp evinde oturmazsa, tek kelime ederse YouTube kanalı açar, her gün yayın yaparım. Konu bambaşka yerlere gider" diyen meslektaşı Zeki Demirkubuz'un üslubunu eleştirdi ve yakında cevap vereceğini söyledi



CEYLAN NE DEMİŞTİ?



Nuri Bilge Ceylan'ın 2014'te Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazandığı "Kış Uykusu" filminin kitabı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Ceylan, kitapta "Üç Maymun" filmini Zeki Demirkubuz'un senaryosundan intilalle çektiği iddiasına yanıt vermişti. Zeki Demirkubuz'un gerçeği bildiğini belirten yönetmen "Öyle bir şey yok ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı tercih ediyor. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta" ifadelerini kullanmıştı.



"AŞAĞILANAN BEN OLDUM"



Ceylan konuyla ilgili değerlendirmesini "Yıllar sonra yaptığı bir söyleşide 'Üç Maymun' filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Bilmiyorum. Evet, aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim" sözleriyle bitirmişti.



"ADİLİK YAPMASIN"



Zeki Demirkubuz dün akşam, Nuri Bilge Ceylan'ın bu sözlerine "Üç Maymun'u izlemedim. Adilik yapmasın. Çünkü ben ima etmem, bir şey varsa çat çat söylerim" sözleriyle cevap verdi.

