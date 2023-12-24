Nicolo Zaniolo'dan derbi için paylaşım!

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi bir paylaşım yaptı.
İtalyan yıldız, sosyal medya hesabından geçen sezon Fenerbahçe'ye gol attığı maçın fotoğrafını paylaştı ve "Bugün iyi şanslar Galatasaray" ifadelerini kullandı.
Nicolo Zaniolo, geçen sezonun ikinci yarısında Rams Park'ta oynanan ve 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinde 2 gol atmıştı.
Nicolo Zaniolo'nun paylaşımı şu şekilde:
İtalyan yıldız, sosyal medya hesabından geçen sezon Fenerbahçe'ye gol attığı maçın fotoğrafını paylaştı ve "Bugün iyi şanslar Galatasaray" ifadelerini kullandı.
Nicolo Zaniolo, geçen sezonun ikinci yarısında Rams Park'ta oynanan ve 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinde 2 gol atmıştı.
Nicolo Zaniolo'nun paylaşımı şu şekilde:
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