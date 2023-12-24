Nicolo Zaniolo'dan derbi için paylaşım!

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe derbisi öncesi, "İyi şanslar Galatasaray" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nicolo Zaniolo'dan derbi için paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2023 14:19
Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi bir paylaşım yaptı.

İtalyan yıldız, sosyal medya hesabından geçen sezon Fenerbahçe'ye gol attığı maçın fotoğrafını paylaştı ve "Bugün iyi şanslar Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Nicolo Zaniolo, geçen sezonun ikinci yarısında Rams Park'ta oynanan ve 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinde 2 gol atmıştı.

Nicolo Zaniolo'nun paylaşımı şu şekilde:




GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery