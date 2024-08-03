Newcastle United'ın Marc Guehi baskısı!

Newcastle United, Crystal Palace forması giyen Marc Guehi'yi kadrosuna katmak için yeniden harekete geçtiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Newcastle United'ın Marc Guehi baskısı!
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03 Ağustos 2024 18:11
Transfer çalışmalarını sürdüren Newcastle United, Marc Guehi için yeniden harekete geçti.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Newcastle, 24 yaşındaki İngiliz oyuncu için yeni bir görüşme başlattı.

DEV BİR TEKLİF YAPILDI

Haberde Premier Lig'in köklü ekibi, Crystal Palace'a Guehi için yaklaşık 70 milyon euroluk teklif yaptığı ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Crystal Palace, başarılı stoperi 2021 yıllında Chelsea'den 23.34 milyon euroya kadrosuna katmıştı. İngiltere ile EURO2024'te de boy gösteren Guehi, Palace ile 111 maça çıktı ve 5 gol, 2 asist yaptı.

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