Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini feshetti

Tecrübeli defans oyuncusu Neven Subotic, maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; denizlispor.org.tr
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Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini feshetti
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22 Ocak 2021 14:12
Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor, 32 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu Neven Subotic'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

Yeşil-siyahlıların yaptığı açıklamada, Neven Subotic'in sözleşemesini tek taraflı feshettiği duyuruldu.

Yukatel Denizlispor'un açıklamasında "Neven Subotıc, kulübümüz ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Karşılıklı anlaşma çabalarımıza hiçbir şekilde olumlu yanıt vermeyen Neven Subotic, sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Tüm iyi niyet ve uzlaşı çabalarımızı cevapsız bırakan Neven Subotıc'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Maaşını alamadığı için sözleşmesini fesheden Neven Subotic, Denizlispor'da oynadığı 5 maçın 4'üne ilk 11'de başlayıp 90 dakika forma giyerken, toplamda 405 dakika yeşil-siyahlı formayla mücadele etti.



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