NBA, koçların itiraz hakları ile ilgili değişikliklere bakıyor

NBA'in, koçların itiraz hakları ile ilgili bazı değişiklikler üzerine tartıştığı açıklandı.



NBA Müsabaka Komitesi, 2021-22 normal sezonu için bir dizi kural değişikliğine bakıyor. The Athletic'den Shams Charania'ya göre komite, doğal olmayan şut hareketi sırasında temasın alındığı durumlar için, koçların itiraz hakkını güncellemeyi düşünüyor.



Charania, şu anda sosyal medyada tartışılan konuları şu şekilde açıkladı:



"Kaynaklar: NBA Müsabaka Komitesi, 2021-22 sezonu için olası değişiklikleri değerlendiriyor. Örneğin koçların bir karara itirazda bulunmaları sonrası bu itirazda başarılı olmaları durumunda, ikinci itiraz hakkını almaları veya takımların mola haklarını korumaları gibi."



Bir sonraki mesajında Charania, komitenin doğal olmayan şut hareketleriyle ilgili kararları güncelleme konusundaki ilgisinin de altını çizdi:



"Kaynaklar, NBA Müsabaka Komitesinin aynı zamanda dış bölgeden atılan şutlara ve top elinde olan oyuncuya yapılan perdelemelere bağlı olarak, doğal olmayan şut hareketlerine ve boyalı alanda savunmacının dikey zıplamasına ilişkin oyun kurallarını değerlendirdiğini belirttiler."



