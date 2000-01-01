NBA, Disney World'ü sezona devam etmek için kullanabilir

NBA'in, Disney World Resort'u 2019-20 sezonu devam ettiğinde kullanabileceği potansiyel bir oyun bölgesi olarak gördüğü bildiriliyor.



NBA, oyuncuları ve personeli izole bir şekilde sezonu tamamlamak için, birden fazla yer değerlendiriyordu.



Disney'nin bu kullanım için mülkünü halihazırda NBA'e sunduğuna inanılıyor.



Yahoo Sports'dan Keith Smith, iki hafta önce, otellerin uygunluğu, basketbol tesisleri, yayın olanakları ve NBA'in, ESPN ile televizyon anlaşması nedeniyle, Disney World'ün NBA için kullanılabilirliği hakkında bir makale yazmıştı.



