Narin Güran'ı kim, neden ve nasıl öldürdü?

Türkiye korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin'e ağlıyor... Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber günler sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu. Sorumluların cezalandırılmasını isteyen vatandaşlar, olayı yakından takip ediyor.

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve sabah saatlerinde mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresinde yapılan aramada cesedine ulaşılan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin'in ölümüne ilişkin soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadesi doğrultusunda bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.Şüphelilerden biri ifadesinde, aracıyla gelen muhtarın, Narin'in cesedini battaniyeye sarılı şekilde kendisine verdiğini itiraf etti.enazeyi, muhtarla birlikte çuvala koyduklarını anlatan şüpheli, sonrasında muhtarın kendisinden ayrıldığını anlattı.

Aynı kişi cenazeyi kendisinin daha sonra dere kenarında sakladığını söyledi.

Rapora göre, Narin'in ölüm zamanına ilişkin bir tahminde bulunulamadı. Ön otopsi çalışmasında, Narin'in cansız bedeninde gözle görülür kesici alet ve silahla yaralanma bulgusuna rastlanılmadı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Zorluoğlu,, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın, öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisinde konup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisinde yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışması kapsamında, Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış, uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, başımız sağ olsun" diye konuştu.

11 saate yakın süren otopsi işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Narin'in cansız bedeni abisine teslim edildi.

Adli Tıp Kurumundan alınan Narin Güran'ın cansız bedeni yıkanmak üzere Yeniköy mezarlığına götürüldü. Narin'in cenaze namazı komşu köy olan Batı Karakoç köyünde kılındı.

Cenaze namazına Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak, siyasi parti ile STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.