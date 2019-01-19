Asya Şampiyonası için milli takım kadrosunda yer alan Galatasaraylı Nagatomo, maç sonrası takımını kutladı.Sarı-kırmızılıların Japon futbolcusu, alınan farklı galibiyet sonrası şaşkınlık içeren bir smile paylaşarak skora dair görüşünü belli etti.32 yaşındaki yıldız futbolcu, maç sonrası attığı twitte, "6-0, bravo" yazarken, şaşırma ve alkış emojileri kullandı.Kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların ilgisini çeken bu twit, binlerce kişi tarafından beğenildi.İŞTE NAGATOMO'NUN O TWİTİ;