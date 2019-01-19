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Nagatomo'dan 6-0 kutlaması

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, 6-0 kazanılan Ankaragücü karşılaşması sonrası takımı kutladı.

Kaynak: Sporx.com
Nagatomo'dan 6-0 kutlaması
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19 Ocak 2019 21:36
Asya Şampiyonası için milli takım kadrosunda yer alan Galatasaraylı Nagatomo, maç sonrası takımını kutladı.

Sarı-kırmızılıların Japon futbolcusu, alınan farklı galibiyet sonrası şaşkınlık içeren bir smile paylaşarak skora dair görüşünü belli etti.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, maç sonrası attığı twitte, "6-0, bravo" yazarken, şaşırma ve alkış emojileri kullandı.

Kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların ilgisini çeken bu twit, binlerce kişi tarafından beğenildi.

İŞTE NAGATOMO'NUN O TWİTİ;



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