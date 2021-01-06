Mustafa Tokgöz: "İyi bir mücadele verdik"

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek 11 hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mustafa Tokgöz: 'İyi bir mücadele verdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2021 16:40
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek 11 hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Son olarak ligin 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Kayseri temsilcisi, bugün yine dış sahada Denizlispor'u aynı skorla mağlup etti.

Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Bu maçın Kayserispor için çok önemli olduğunu vurgulayan Tokgöz, "Maça çok iyi hazırlandık. Oyuncular maçın öneminin farkındalardı. İyi de bir mücadele vererek galibiyeti aldık. Bu galibiyeti haftalardır 3 puan bekleyen taraftarımıza armağan ediyoruz. Biz takımımıza güveniyoruz. Daha güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.



SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için