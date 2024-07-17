Mustafa Sarıgül evli mi, çocuğu var mı?

1999-2014 aralığında İstanbul'un Şişli ilçesinin belediye başkanlığını yapan ismin gündeme gelmesiyle beraber kim olduğu ve kaç yaşında olduğu da merak konusu oldu.

Sarıgül, 14 Mayıs 2023 itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan milletvekilidir.

1980 senesinde öldürülen milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'nun kızı, Gülsüm Hülya Köksaloğlu ile evlenirken Abdurrahman Emir adında oğlu oldu. 1985 senesinde eşi hayatını kaybetti ve 8 sene sonra 1993 senesinde Aylin Kotil ile evlendi.

Çift evlenirken Kotil 22 yaşında, Sarıgül 36 yaşında olurken Ömer adından oğulları oldu.

İkili 2008 senesinde yollarını ayırdı.

KİMDİR?



15 Kasım 1956 tarihinde Erzican'da dünyaya gelen isim 1999 ile 2014 aralığında İstanbul Şişli Belediye Başkanı olarak görev aldı. 23 Haziran 2023'e kadar 17 Aralık 2020'de kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanlığı görevini yürütürken 14 Mayıs 2023 itibarıyla CHP Erzincan milletvekilidir.

Güngören Köyü İlkokulu'nda eğitimine başlayan isim ailesinin İstanbul'a gelmesiyle eğitimine İstanbul'da devam etti. Liseyi Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamlamasının ardından Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.

Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü'nde çalışma hayatına başlayan isim bir süre sonra ticaret yapmaya başlamıştı.