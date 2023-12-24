Haber Tarihi: 24 Aralık 2023 13:06 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 13:06

Mustafa İlker Coşkun kimdir, hangi takımlı? (Derbinin VAR hakemi)

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu. Peki, Mustafa İlker Coşkun kimdir, hangi takımlı?

Mustafa İlker Coşkun kimdir, hangi takımlı? (Derbinin VAR hakemi)
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu. 

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasında Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Cihan Aydın. 

MUSTAFA İLKER COŞKUN KİMDİR?

Mustafa İlker Coşkun, 25 Şubat 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiş bir Türk hakemidir. Hakemlik kariyerine 1997 yılında başlayan İlker Coşkun, 2006 yılına kadar çeşitli alt liglerde görev aldı. 2003-2007 yılları arasında genellikle 4. hakem olarak görev yaptı.

İlker Coşkun'un birinci hakem olarak Süper Lig'deki görevi 13 Ağustos 2006 tarihinde Çaykur Rizespor - Sivasspor maçında gerçekleşti. Bu maçta 4 sarı kart gösterdi. 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 5 maç yöneten Coşkun, bu maçlarda 23 sarı ve 1 kırmızı kart gösterdi. Ayrıca, 2012-2013 sezonunun ilk maçı olan Akhisar - Eskişehirspor maçında 1. hakem olarak görev aldı.

MUSTAFA İLKER COŞKUN HANGİ TAKIMLI?

 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un daha önce beğendiği bir gönderi tartışma yaratmıştı. 

İşte o gönderi;

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