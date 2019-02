Mustafa Denizli'den Diagne ve Galatasaray açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, kötü bir dönem yaşadıklarını fakat yaptıkları hataları telafi ederek önlerine koydukları Avrupa hedefine ulaşacaklarını söyledi.Denizli, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, ligin ilk yarısına göre ikinci yarıda farklı bir görüntü veren takım durumunda bulunduklarını belirterek, "İlk yarının en pozitif futbolunu oynayan, en fazla gol atan, en fazla pozisyon üreten, kaybettiği maçlarda dahi taraftarlarına, izleyenlere keyif veren Kasımpaşa ikinci yarıya düşündüğümüzün gerisinde başlangıç yaptı." dedi.Göreve gelirken önlerine Avrupa kupalarına gitme hedefi koyduklarını hatırlatan Denizli, "Kasımpaşa, Avrupa'ya mutlaka gitmeli hedefiyle başladık. Şu anda ikinci yarı itibarıyla bu hedefin lig ayağında sendeleme yaşıyoruz. Futbol sıkıntıların, mutlulukların çok kısa sürede yaşandığı yarış. Bu camiaya hedeflerimizi gerçekleştirmek için geldik. Başkanımız, yönetimimiz, taraftarlarımız, futbolcularımız, hiçbir şekilde bu düşüncede sapmaya gitmeyecektir. Sendeledik ama düşmeyeceğiz. Ayağa kalkıp devam edeceğiz. 4-5 puan hedefimizin gerisinde kaldık. Önümüzdeki uzun süreç bunları telafi etmek için yeterli süreçtir." diye konuştu.Zorlu bir dönemin yaşandığını kaydeden Denizli, "Herkes hedeflerine ulaşmak için mücadele ediyor. Bu mücadelenin içinde biz de varız." yorumunu yaptı.Denizli, ilk yarıda hücumda çok etkili olduklarını fakat ikinci yarıda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi."En fazla üretken olduğumuz konularda ikinci yarıda sıkıntı yaşadık ama aşamayacağımız konu değil" diyen Denizli, şunları söyledi:"Aramıza yeni katılan arkadaşlar oldu, bunların çoğu genç. Gol konusunda sıkıntımız var, bu sıkıntıyı aşayacağız. Bu kulübün başarısı için her şeyi yapıyorum. Zaman zaman yaptığımız çalışmalar karşılık bulmayabilir. Bu kırılganlık yaratmaz, böyle bir kırılganlığın ortaya çıkmaması için her türlü çaba gösteriliyor. Sıkıntılı dönemi hep birlikte aşacağız. Önümüzde zorlu dönem var, bu takıma olan güvenimiz sekteye uğramamıştır."Gol yollarındaki sıkıntının Mbaye Diagne'nin gitmesiyle alakalı olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Denizli, "Gayet tabii vardır. Bir takımın alışkanlıkları vardır. Oyun içindeki hissetmeleri, anlaşmaları, uyum sağlamaları sekteye uğratabilir. Diagne'nin ayrılığı da takım için kısa süreli olsa da böyle bir durumu ortaya çıkarmıştır. Diagne, ilk yarıda bu ligin en fazla gol atan oyuncusu. Çok ufak da olsa bir travma yaratmış olabilir. Gol sıkıntısı çekerseniz ilk gündeme gelecek soru budur." değerlendirmesini yaptı.Galatasaray ile 22. haftada yapacakları maçta eski oyuncuları Diagne için önlem alıp almayacakları sorusuna Denizli, şu yanıtı verdi:"Kişilere önlem almakla takıma önlem almak arasında farklar vardır. Diagne'nin ne gibi yetenekleri olduğunu biliyoruz, her takım biliyordur. Bazen aldığınız önlemler yeterli olmayabiliyor. Sadece Diagne özelinde düşünmemek lazım. Galatasaray'ın iyi takım olduğunu, kadrosunu güçlendirdiğini biliyoruz. Hiçbir şekilde oyun düşüncemizin dışına çıkmadan Galatasaray'a karşı da öyle mücadele edeceğiz. Her türlü bireysel düşüncelerimizi de ortaya koyacağız."Bireysel hatalardan da gol yediklerine dikkati çeken Denizli, "Bireysel hatalar en zor düzeltilecek hatalardır. Üzerinde çalışılması gereken hatalardır." ifadesini kullandı.Denizli, Galatasaray'ında yaşadıkları hataları değerlendirebilecek özelliklere sahip olduğunu vurgulayarak, "Bireysel hataları çok iyi değerlendirebilecek ayaklara sahip." dedi.Denizli, kişisel olarak Galatasaray ile yapacakları maçın kendisi için ayrı bir önem taşıdığını söyledi."Bu hafta benim için de önemli" diyen Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Galatasaray, bugün bu koltukta oturmamı sağlayan bir kulüp. Bendeki algısı, duygusu farklı olan kulüp. Bugün itibarıyla en büyük Kasımpaşalı benim. Türkiye'nin en değerli kulüplerinde görev yapmış biriyim. Mesleğe başladığım kulübün içimdeki yeri çok farklı. Şampiyonluk yaşadığım kulüpler, çalıştığım kulüpler farklıdır. Birçok başarı yaşadığım camialar var."Teknik direktör Mircea Lucescu'nun A Milli Takım'dan ayrılmasını değerlendiren Denizli, "Nasıl gerçekleşti onu bilmiyorum. Milli takım kendisine en sağlıklı hedefi sağlayacak ismi mutlaka bulacaktır. Karar veren bir federasyonumuz var." şeklinde görüş belirtti.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifasını ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili soruyu yanıtlayan Denizli, şunları söyledi:"Yusuf Namoğlu gibi hakemliğe yıllarını vermiş bir insanı bezdirip böyle karar almaya itiyorsa bunu kişilerle ilgili olmadığını düşünmek lazım. MHK başkanı, VAR üzerinde etkili olacak konuma sahip değil. Sistemin başında olan insanlarımız çok tecrübeli, bana göre de hatalı kararlar veriyorlar. VAR sistemi, futbolda adaletin tecelli etmesi için getirilen sistem, doğru sistemdir. Doğru sistemde doğru yorumlar yapamazsanız amacına uygun kullanamazsınız. Zaman zaman birçok pozisyon tartışıldı. Futboldaki yorum farkı hakemler arasında farklılık gösteriyor. VAR sistemi oyunu çok fazla kesintiye uğratmadığı sürece iyi sistem."Yeni nesil hakemlerin art niyetle maç yönetmediğini kaydeden Denizli, "Şimdiki hakemlerimizin son derece dürüst olduğuna inanıyorum. Hata yapıyorlar, yorum hatası yapıyorlar, zaman zaman da korkuyorlar. Hiçbir zaman kafalarının arkasında sonuca tesir edeyim düşüncesi yok. Bizim hakkımız yenmedi mi defalarca yendi. Yeni nesilde art niyetten bahsetmem mümkün değil. Sahada ve ekran başında hata yaptıkları zaman da sorumluluk üstlenen kişi o kurumun başındaki kişidir. Yusuf Namoğlu bu hakkını kullanmıştır."Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin ise "Hocamızdan, hayalimizden vazgeçmiş değiliz. Aynı yolda devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.