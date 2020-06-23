Müslüm Özmen: 'Sumudica yıldız teknik adam!'

Galatasaray maçında takımının özellikle 2 farklı geriye düştüğü andan itibaren yaptığı değişiklikler ve saha içerisindeki hamleleriyle rakibini kendi yarı sahasından çıkarmayan teknik direktör Sumudica taraflı tarafsız tüm spor otoriteleri tarafından da taktik zekası konuşulmaya başlandı...



Maçtan sonra yaptığı açıklamalarla da ne kadar haklı olduğunu da ifade eden cümleler kullanan Sumudica taraftarlarında bir kez daha güvenini kazanmasına neden oldu.



Kendi kulüp yöneticilerini de tatmin eden bir futbol oynattıran teknik direktör Marius Sumudica maçtan sonrada büyük övgüyle bahsedildi.



Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Müslüm Özmen'de maç sonrası yaptığı açıklamada Sumudica hakkında şu ifadeleri kullandı; "Hocamız yıldız teknik adam. Çok iyi bir taktisyen. Bugün Türkiye'nin en kaliteli hocalarından birisi. İnanılmaz hırslı Galatasaray maçında aldığı radikal kararlar bize 1 puanı getirdi. Belki 3 puan bile gelebilirdi." dedi.



