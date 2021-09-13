Muslera açma - germe ile maça çıktı

Trabzonspor maçı kafilesine yetişen Muslera otelin spor salonunda açma-germe hareketleri yaptı ve sonra maçta görev aldı.

Haber; Sabah
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Muslera açma - germe ile maça çıktı
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13 Eylül 2021 11:07
Uruguay'dan 20 saat süren yolculukla İstanbul'a ulaşan Fernando Muslera'ya göre Trabzon seyahati programlandı. Sarı-kırmızılı kafile, dış hatlardan aktarma yapan tecrübeli file bekçisini bekleyip Trabzon'a yola çıktı.

Cumartesi akşamı takımla kampta sadece akşam yemeğine katılan Uruguaylı, hemen odasına çekilip uyumaya gitti. Dün sabah otelin spor salonunda açma-germe hareketleri yapan Muslera, Trabzon deplasmanında alternatifi olmadığı için ilk 11'de sahaya çıktı.

Fernando Muslera maçın son bölümlerinde kendini yere bırakırken, daha sonra Galatasaray doktoru Yener İnce sahaya girdi ve oyuncuya durumunu sordu. Muslera daha sonra devam ederek maçı tamamladı. 


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