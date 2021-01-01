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Murray'nin babası, Harden'ın sakatlığı için: "Oğluma çelme takmayacaktın"

San Antonio Spurs guardı Dejounte Murray, Twitter'da Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın sakatlığıyla alay eden babasına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs guardı Dejounte Murray, Twitter'da Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın sakatlığıyla alay eden babasına yanıt verdi.

Murray, babasının, Nets'in Milwaukee Bucks'a karşı ikinci tur playoff serisinin 1. maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle Harden'la alay eden tweetlerine tepki gösterdi.

Murray'nin babası şu şekilde bir tweet atmıştı:

"James Harden bir hamstring sakatlığı nedeniyle kadro dışı... Karma böyledir işte. Oğluma çelme takmayacaktın. Kimsenin sakatlanmasını istemem ama eğer olduysa... s**erler."

Şimdi silinmiş olan tweet'e alıntı yapan Dejounte, babasının yazdıklarıyla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyerek cevap verdi:

"Bununla hiçbir alakam yok ve Harden çelme olayının açıklamasını çoktan yaptı. Bu yüzden umarım sakatlığı ciddi değildir ve geri dönüp takımının şampiyonluk için yarışmasına yardımcı olabilir!"

Harden, 1. maçın 43'üncü saniyesinde hamstringini sakatlamıştı ve seride ne zaman geri döneceği henüz belli değil.


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