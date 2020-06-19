Muhtemel 11'ler: Ankaragücü - Başakşehir

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren bu karşılaşmayı Sporx Canlı Anlatım Servisi'nden anbean takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Atila Turan, Pazdan, Fatih, Pinto, Lukasik, Kistiou, Scarione, Rodrigues, Lobjanidze, Orgill
BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
HAFTANIN PROGRAMI
19 Haziran Cuma:
21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)
20 Haziran Cumartesi:
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
21 Haziran Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
22 Haziran Pazartesi:
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
BAŞAKŞEHİR ZİRVEYİ ZORLUYOR
Ligde son 8 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 56 puanla zirveye ortak olmuştu.
Medipol Başakşehir, haftaya aynı puana sahip olduğu Trabzonspor'un averajla gerisinde ikinci sırada giriyor. Turuncu-lacivertliler, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor.
DEMBA BA'NIN DURUMU BELİRSİZ
Medipol Başakşehir'de, MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.
İstanbul ekibinin geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Senegalli golcü Demba Ba'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
3 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel ile orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu üç futbolcu, MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 29. haftada sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
ANKARAGÜ'NDE 2 EKSİK VAR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra yaptığı ilk maçta Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, son iki karşılaşmasında 4 puan aldı.
Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki MKE Ankaragücü'nde, sakatlığı bulunan Orkan Çınar ile sarı kart cezalısı Ante Kulusic, Medipol Başakşehir önünde forma giyemeyecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.
Zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren bu karşılaşmayı Sporx Canlı Anlatım Servisi'nden anbean takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Atila Turan, Pazdan, Fatih, Pinto, Lukasik, Kistiou, Scarione, Rodrigues, Lobjanidze, Orgill
BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
HAFTANIN PROGRAMI
19 Haziran Cuma:
21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)
20 Haziran Cumartesi:
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
21 Haziran Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
22 Haziran Pazartesi:
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
BAŞAKŞEHİR ZİRVEYİ ZORLUYOR
Ligde son 8 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 56 puanla zirveye ortak olmuştu.
Medipol Başakşehir, haftaya aynı puana sahip olduğu Trabzonspor'un averajla gerisinde ikinci sırada giriyor. Turuncu-lacivertliler, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor.
DEMBA BA'NIN DURUMU BELİRSİZ
Medipol Başakşehir'de, MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.
İstanbul ekibinin geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Senegalli golcü Demba Ba'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
3 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel ile orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu üç futbolcu, MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 29. haftada sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
ANKARAGÜ'NDE 2 EKSİK VAR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra yaptığı ilk maçta Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, son iki karşılaşmasında 4 puan aldı.
Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki MKE Ankaragücü'nde, sakatlığı bulunan Orkan Çınar ile sarı kart cezalısı Ante Kulusic, Medipol Başakşehir önünde forma giyemeyecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.