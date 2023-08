Muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2023 bugün Muharrem ayının kaçıncı günü?

Yıl Hicri Miladi Gün 2027 29 Muharrem 1449 04 Temmuz 2027 Pazar 2026 29 Muharrem 1448 14 Temmuz 2026 Salı 2025 30 Muharrem 1447 25 Temmuz 2025 Cuma 2024 29 Muharrem 1446 04 Ağustos 2024 Pazar 2023 29 Muharrem 1445 16 Ağustos 2023 Çarşamba 2022 29 Muharrem 1444 27 Ağustos 2022 Cumartesi 2021 29 Muharrem 1443 07 Eylül 2021 Salı 2020 29 Muharrem 1442 17 Eylül 2020 Perşembe 2019 30 Muharrem 1441 29 Eylül 2019 Pazar 2018 29 Muharrem 1440 09 Ekim 2018 Salı 2017 30 Muharrem 1439 20 Ekim 2017 Cuma 2016 30 Muharrem 1438 31 Ekim 2016 Pazartesi 2015 30 Muharrem 1437 12 Kasım 2015 Perşembe 2014 30 Muharrem 1436 23 Kasım 2014 Pazar 2013 30 Muharrem 1435 03 Aralık 2013 Salı 2012 29 Muharrem 1434 13 Aralık 2012 Perşembe 2011 30 Muharrem 1433 25 Aralık 2011 Pazar 2011 29 Muharrem 1432 04 Ocak 2011 Salı 2010 30 Muharrem 1431 15 Ocak 2010 Cuma 2009 29 Muharrem 1430 26 Ocak 2009 Pazartesi 2008 29 Muharrem 1429 07 Şubat 2008 Perşembe 2007 30 Muharrem 1428 18 Şubat 2007 Pazar 2006 29 Muharrem 1427 28 Şubat 2006 Salı 2005 29 Muharrem 1426 10 Mart 2005 Perşembe 2004 30 Muharrem 1425 21 Mart 2004 Pazar 2003 30 Muharrem 1424 02 Nisan 2003 Çarşamba 2002 30 Muharrem 1423 13 Nisan 2002 Cumartesi 2001 30 Muharrem 1422 24 Nisan 2001 Salı 2000 29 Muharrem 1421 04 Mayıs 2000 Perşembe 1999 29 Muharrem 1420 15 Mayıs 1999 Cumartesi 1998 30 Muharrem 1419 26 Mayıs 1998 Salı 1997 29 Muharrem 1418 05 Haziran 1997 Perşembe 1996 29 Muharrem 1417 16 Haziran 1996 Pazar

Aşure Günü tarihi 2023 yılında hazırladıkları aşureleri yakınları ile paylaşacak olan kişiler tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Aşure Günü her yıl muharrem ayı içerisinde idrak ediliyor. Peki, 2023 Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte?Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicri takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam aleminde 1 Muharrem hicri takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.2023 Muharrem ayının tüm günleri ve tarihleri19 Temmuz : Muharrem ayının 1. günü20 Temmuz : Muharrem ayının 2. günü21 Temmuz : Muharrem ayının 3. günü22 Temmuz : Muharrem ayının 4. günü23 Temmuz : Muharrem ayının 5. günü24 Temmuz : Muharrem ayının 6. günü25 Temmuz : Muharrem ayının 7. günü26 Temmuz : Muharrem ayının 8. günü27 Temmuz : Muharrem ayının 9. günü28 Temmuz : Muharrem ayının 10. günü29 Temmuz : Muharrem ayının 11. günü30 Temmuz : Muharrem ayının 12. günü31 Temmuz : Muharrem ayının 13. günü1 Ağustos : Muharrem ayının 14. günü2 Ağustos : Muharrem ayının 15. günü3 Ağustos : Muharrem ayının 16. günü4 Ağustos : Muharrem ayının 17. günü5 Ağustos : Muharrem ayının 18. günü6 Ağustos : Muharrem ayının 19. günü7 Ağustos : Muharrem ayının 20. günü8 Ağustos : Muharrem ayının 21. günü9 Ağustos : Muharrem ayının 22. günü10 Ağustos : Muharrem ayının 23. günü11 Ağustos : Muharrem ayının 24. günü12 Ağustos : Muharrem ayının 25. günü13 Ağustos : Muharrem ayının 26. günü14 Ağustos : Muharrem ayının 27. günü15 Ağustos : Muharrem ayının 28. günü16 Ağustos : Muharrem ayının 29. günü17 Ağustos : Safer ayının 1. günüMuharrem ayı 1. gecesi : 18 Temmuz'u 19 Temmuz'a bağlayan geceMuharrem ayı 2. gecesi : 19 Temmuz'u 20 Haziran'a bağlayan geceMuharrem ayı 3. gecesi : 20 Temmuz'u 21 Haziran'a bağlayan geceMuharrem ayı 4. gecesi : 21 Temmuz'u 22 Haziran'a bağlayan geceMuharrem ayı 5. gecesi : 22 Temmuz'u 23 Haziran'a bağlayan geceMuharrem ayı 6. gecesi : 23 Temmuz'u 24 Haziran'a bağlayan geceMuharrem ayı 7. gecesi : 24 Temmuz'u 25 Haziran'a bağlayan geceMuharrem ayı 8. gecesi : 25 Temmuz'u 26 Haziran'a bağlayan geceMuharrem ayı 9. gecesi : 26 Temmuz'u 27 Haziran'a bağlayan geceMuharrem ayı 10. gecesi : 27 Temmuz'u 28 Haziran'a bağlayan geceMuharrem ayı 11. gecesi : 28 Temmuz'u 29 Haziran'a bağlayan geceMuharrem ayı 12. gecesi : 29 Temmuz'u 30 Haziran'a bağlayan geceMuharrem ayı 13. gecesi : 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan geceMuharrem ayı 14. gecesi : 31 Temmuz'u 1 Ağustos'a bağlayan geceMuharrem ayı 15. gecesi : 1 Ağustos'u 2 Ağustos'a bağlayan geceMuharrem ayı 16. gecesi : 2 Ağustos'u 3 Ağustos'a bağlayan geceMuharrem ayı 17. gecesi : 3 Ağustos'u 4 Ağustos'a bağlayan geceMuharrem ayı 18. gecesi : 4 Ağustos'u 5 Ağustos'a bağlayan geceMuharrem ayı 19. gecesi : 5 Ağustos'u 6 Ağustos'a bağlayan geceMuharrem ayı 20. gecesi : 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan geceMuharrem ayı 21. gecesi : 7 Ağustos'u 8 Ağustos'a bağlayan geceMuharrem ayı 22. gecesi : 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a bağlayan geceMuharrem ayı 23. gecesi : 9 Ağustos'u 10 Ağustos'a bağlayan geceMuharrem ayı 24. gecesi : 10 Ağustos'u 11 Ağustos'a bağlayan geceMuharrem ayı 25. gecesi : 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan geceMuharrem ayı 26. gecesi : 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan geceMuharrem ayı 27. gecesi : 13 Ağustos'u 14 Ağustos'a bağlayan geceMuharrem ayı 28. gecesi : 14 Ağustos'u 15 Ağustos'a bağlayan geceMuharrem ayı 29. gecesi : 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan geceSafer ayı 1. gecesi : 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gecePeygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur ""Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım."Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş...Bu bilgiler dikkate alındığında Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir. 