Haber Tarihi: 16 Ağustos 2023 12:44 - Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 12:44

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2023 bugün Muharrem ayının kaçıncı günü?

Hz Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olarak kabul gören Hicri yılbaşının bu yıl ne zaman olduğu merak konusu oldu. Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman? 2023 Muharrem Orucu ne zaman, kaç gün?

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2023 bugün Muharrem ayının kaçıncı günü?
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Aşure Günü tarihi 2023 yılında hazırladıkları aşureleri yakınları ile paylaşacak olan kişiler tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Aşure Günü her yıl muharrem ayı içerisinde idrak ediliyor. Peki, 2023 Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? 
MUHARREM AYI NE ZAMAN 2023?

Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.
Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicri takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam aleminde 1 Muharrem hicri takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.

YılHicriMiladiGün
2027 29 Muharrem 1449 04 Temmuz 2027 Pazar
2026 29 Muharrem 1448 14 Temmuz 2026 Salı
2025 30 Muharrem 1447 25 Temmuz 2025 Cuma
2024 29 Muharrem 1446 04 Ağustos 2024 Pazar
2023 29 Muharrem 1445 16 Ağustos 2023 Çarşamba
2022 29 Muharrem 1444 27 Ağustos 2022 Cumartesi
2021 29 Muharrem 1443 07 Eylül 2021 Salı
2020 29 Muharrem 1442 17 Eylül 2020 Perşembe
2019 30 Muharrem 1441 29 Eylül 2019 Pazar
2018 29 Muharrem 1440 09 Ekim 2018 Salı
2017 30 Muharrem 1439 20 Ekim 2017 Cuma
2016 30 Muharrem 1438 31 Ekim 2016 Pazartesi
2015 30 Muharrem 1437 12 Kasım 2015 Perşembe
2014 30 Muharrem 1436 23 Kasım 2014 Pazar
2013 30 Muharrem 1435 03 Aralık 2013 Salı
2012 29 Muharrem 1434 13 Aralık 2012 Perşembe
2011 30 Muharrem 1433 25 Aralık 2011 Pazar
2011 29 Muharrem 1432 04 Ocak 2011 Salı
2010 30 Muharrem 1431 15 Ocak 2010 Cuma
2009 29 Muharrem 1430 26 Ocak 2009 Pazartesi
2008 29 Muharrem 1429 07 Şubat 2008 Perşembe
2007 30 Muharrem 1428 18 Şubat 2007 Pazar
2006 29 Muharrem 1427 28 Şubat 2006 Salı
2005 29 Muharrem 1426 10 Mart 2005 Perşembe
2004 30 Muharrem 1425 21 Mart 2004 Pazar
2003 30 Muharrem 1424 02 Nisan 2003 Çarşamba
2002 30 Muharrem 1423 13 Nisan 2002 Cumartesi
2001 30 Muharrem 1422 24 Nisan 2001 Salı
2000 29 Muharrem 1421 04 Mayıs 2000 Perşembe
1999 29 Muharrem 1420 15 Mayıs 1999 Cumartesi
1998 30 Muharrem 1419 26 Mayıs 1998 Salı
1997 29 Muharrem 1418 05 Haziran 1997 Perşembe
1996 29 Muharrem 1417 16 Haziran 1996 Pazar

2023 MUHARREM AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

2023 Muharrem ayının tüm günleri ve tarihleri

19 Temmuz : Muharrem ayının 1. günü
20 Temmuz : Muharrem ayının 2. günü
21 Temmuz : Muharrem ayının 3. günü
22 Temmuz : Muharrem ayının 4. günü
23 Temmuz : Muharrem ayının 5. günü
24 Temmuz : Muharrem ayının 6. günü
25 Temmuz : Muharrem ayının 7. günü
26 Temmuz : Muharrem ayının 8. günü
27 Temmuz : Muharrem ayının 9. günü
28 Temmuz : Muharrem ayının 10. günü
29 Temmuz : Muharrem ayının 11. günü
30 Temmuz : Muharrem ayının 12. günü
31 Temmuz : Muharrem ayının 13. günü
1 Ağustos : Muharrem ayının 14. günü
2 Ağustos : Muharrem ayının 15. günü
3 Ağustos : Muharrem ayının 16. günü
4 Ağustos : Muharrem ayının 17. günü
5 Ağustos : Muharrem ayının 18. günü
6 Ağustos : Muharrem ayının 19. günü
7 Ağustos : Muharrem ayının 20. günü
8 Ağustos : Muharrem ayının 21. günü
9 Ağustos : Muharrem ayının 22. günü
10 Ağustos : Muharrem ayının 23. günü
11 Ağustos : Muharrem ayının 24. günü
12 Ağustos : Muharrem ayının 25. günü
13 Ağustos : Muharrem ayının 26. günü
14 Ağustos : Muharrem ayının 27. günü
15 Ağustos : Muharrem ayının 28. günü
16 Ağustos : Muharrem ayının 29. günü
17 Ağustos : Safer ayının 1. günü

2023 Muharrem ayının tüm geceleri ve tarihleri

Muharrem ayı 1. gecesi : 18 Temmuz'u 19 Temmuz'a bağlayan gece
Muharrem ayı 2. gecesi : 19 Temmuz'u 20 Haziran'a bağlayan gece
Muharrem ayı 3. gecesi : 20 Temmuz'u 21 Haziran'a bağlayan gece
Muharrem ayı 4. gecesi : 21 Temmuz'u 22 Haziran'a bağlayan gece
Muharrem ayı 5. gecesi : 22 Temmuz'u 23 Haziran'a bağlayan gece
Muharrem ayı 6. gecesi : 23 Temmuz'u 24 Haziran'a bağlayan gece
Muharrem ayı 7. gecesi : 24 Temmuz'u 25 Haziran'a bağlayan gece
Muharrem ayı 8. gecesi : 25 Temmuz'u 26 Haziran'a bağlayan gece
Muharrem ayı 9. gecesi : 26 Temmuz'u 27 Haziran'a bağlayan gece
Muharrem ayı 10. gecesi : 27 Temmuz'u 28 Haziran'a bağlayan gece
Muharrem ayı 11. gecesi : 28 Temmuz'u 29 Haziran'a bağlayan gece
Muharrem ayı 12. gecesi : 29 Temmuz'u 30 Haziran'a bağlayan gece
Muharrem ayı 13. gecesi : 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece
Muharrem ayı 14. gecesi : 31 Temmuz'u 1 Ağustos'a bağlayan gece
Muharrem ayı 15. gecesi : 1 Ağustos'u 2 Ağustos'a bağlayan gece
Muharrem ayı 16. gecesi : 2 Ağustos'u 3 Ağustos'a bağlayan gece
Muharrem ayı 17. gecesi : 3 Ağustos'u 4 Ağustos'a bağlayan gece
Muharrem ayı 18. gecesi : 4 Ağustos'u 5 Ağustos'a bağlayan gece
Muharrem ayı 19. gecesi : 5 Ağustos'u 6 Ağustos'a bağlayan gece
Muharrem ayı 20. gecesi : 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece
Muharrem ayı 21. gecesi : 7 Ağustos'u 8 Ağustos'a bağlayan gece
Muharrem ayı 22. gecesi : 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a bağlayan gece
Muharrem ayı 23. gecesi : 9 Ağustos'u 10 Ağustos'a bağlayan gece
Muharrem ayı 24. gecesi : 10 Ağustos'u 11 Ağustos'a bağlayan gece
Muharrem ayı 25. gecesi : 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece
Muharrem ayı 26. gecesi : 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece
Muharrem ayı 27. gecesi : 13 Ağustos'u 14 Ağustos'a bağlayan gece
Muharrem ayı 28. gecesi : 14 Ağustos'u 15 Ağustos'a bağlayan gece
Muharrem ayı 29. gecesi : 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece
Safer ayı 1. gecesi : 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.


Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" 

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." 

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş...

Bu bilgiler dikkate alındığında Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir.

MUHARREM AYI MESAJLARI, RESİMLİ DUASI 2023

Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

Rabbim tüm İslam aleminin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin. Hicri yılbaşınız hayırlı olsun.

Allah'ım yeni yılda, İslamiyet'i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar...

Mutluluğunuz daim dualarınız kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yıllara…

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.

Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

Mutluluğunuz daim dualarınız kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yıllara…

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri yılbaşınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.

Allah'ım yeni yılda, İslamiyet'i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri yılbaşınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

 Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.

Allah'ım yeni yılda, İslamiyet'i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

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