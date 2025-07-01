Muhammet Yakut öldü mü, neden öldü?

Sosyal medya platformlarında "Deliler Delisi" lakabıyla tanınan Muhammet Yakut tahliyesinin ardından gittiği Hollanda'da hayatını kaybetti. 1972 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Yakut'un cenazesi, memleketi Diyarbakır'da defnedilecek.



Yavuz Değirmenci, "Aldığım bilgiye göre Muhammet Yakut bu sabaha karşı Almanya'da vefat etti. Ölüm sebebi kalp krizi." diye yazdı.



Ali Tarakçı dün akşam saatlerinde, Yakut'un Hollanda'da cezaevinden tahliye edildiğini yazmıştı.



Muhammet Yakut kimdir?



1972 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakırspor Kulübü eski başkanı Abdurrahman Yakut'un yeğenidir. Ankara'da bir yağ fabrikasının da sahibi olan Yakut, 2012 yılında Kocaeli'nde bir iş insanın kaçırılıp 400 bin dolarını gasp eden çete soruşturmasında yargılandı, tutuklandı. Yakut, serbest bırakıldıktan sonra Bulgaristan üzerinden yurtdışına yerleşti.







Haber ile daha fazlasına ulaşın: