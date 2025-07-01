Haber Tarihi: 01 Temmuz 2025 10:45 - Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 10:45

Muhammet Yakut öldü mü, neden öldü?

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımmlarla dikkatleri üzerine çeken Muhammet Yakut hayatını kaybetti. Peki, Muhammet Yakut öldü mü, neden öldü?

Muhammet Yakut öldü mü, neden öldü?
Abone Ol
Sosyal medya platformlarında "Deliler Delisi" lakabıyla tanınan Muhammet Yakut tahliyesinin ardından gittiği Hollanda'da hayatını kaybetti. 1972 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Yakut'un cenazesi, memleketi Diyarbakır'da defnedilecek.

Yavuz Değirmenci, "Aldığım bilgiye göre Muhammet Yakut bu sabaha karşı Almanya'da vefat etti. Ölüm sebebi kalp krizi." diye yazdı.

Ali Tarakçı dün akşam saatlerinde, Yakut'un Hollanda'da cezaevinden tahliye edildiğini yazmıştı.

Muhammet Yakut kimdir?

1972 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakırspor Kulübü eski başkanı Abdurrahman Yakut'un yeğenidir. Ankara'da bir yağ fabrikasının da sahibi olan Yakut, 2012 yılında Kocaeli'nde bir iş insanın kaçırılıp 400 bin dolarını gasp eden çete soruşturmasında yargılandı, tutuklandı. Yakut, serbest bırakıldıktan sonra Bulgaristan üzerinden yurtdışına yerleşti.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Real Madrid - Juventus Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Real Madrid - Juventus Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir? Gündem Real Madrid - Juventus Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Real Madrid - Juventus Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?
Arda Turan'dan Fenerbahçeli yıldıza Shakhtar bileti! Fenerbahçe Arda Turan'dan Fenerbahçeli yıldıza Shakhtar bileti!
Hakim Ziyech, ülkesi Fas'a dönüyor! Dünya Futbolu Hakim Ziyech, ülkesi Fas'a dönüyor!
Bursa Gemlik'te 5.4 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul ve Çevre İllerde Hissedildi Gündem Bursa Gemlik'te 5.4 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul ve Çevre İllerde Hissedildi
Giordano: 'Abraham sembol olacak' Beşiktaş Giordano: "Abraham sembol olacak"
Metrolar kapalı mı? Taksim M2 metrosu kapatıldı mı, açık mı? Gündem Metrolar kapalı mı? Taksim M2 metrosu kapatıldı mı, açık mı?
Trabzonspor'un transfer rotası Fransa! Trabzonspor Trabzonspor'un transfer rotası Fransa!
Göztepe'den, Dorukhan Toköz'e yakın markaj! Göztepe Göztepe'den, Dorukhan Toköz'e yakın markaj!
Konyaspor'dan Eyüp Aydın'a yakın takip! Galatasaray Konyaspor'dan Eyüp Aydın'a yakın takip!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması
2
Fenerbahçe, Jhon Duran'ı İstanbul'a getiriyor!
3
Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı
4
Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan flaş paylaşım!
5
Juventus'tan Osimhen için yeni hamle
6
Galatasaray'dan Morata'ya izin yok!
7
Galatasaray'ın şartlarını kabul etti: Lucas Perri!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.